Papa 14. Leo: Gazze'deki Gerçekleri Gazetecilere Borçluyuz

Papa 14. Leo: Gazze'de Yaşananları Gazetecilere Borçluyuz

Vatikan'da dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkan ve yöneticilerini kabul eden Papa 14. Leo, gazetecilerin gerçekleri halka ulaştırmak için hayatlarını riske attığını vurguladı.

Toplantı ve katılımcılar

Papa, aralarında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün de bulunduğu, dünyanın önde gelen haber ajanslarının başkan ve yöneticilerinden oluşan Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliği (MINDS International)'ın 39. Konferansı ve Olağanüstü Genel Kurulu katılımcılarını Vatikan'da ağırladı.

Konuşmasında iletişimin sadece kurulmasının değil, kimin ve hangi amaçla iletişim kurduğunun da önemine dikkati çekti.

Gazetecilerin fedakârlığı

"Günümüzdeki gibi yaygın ve şiddetli çatışmalarla dolu zamanlarda birçoğu görevini yerine getirirken hayatını kaybetti. Onlar, gazetecilerin orada bulunmasını engellemek isteyen savaşın ve savaş ideolojisinin kurbanlarıdır. Onları unutmamalıyız. Bugün Gazze'de, Ukrayna'da ve bombalarla kan gölüne dönen diğer topraklarda neler yaşandığını biliyorsak, bunu büyük ölçüde gazetecilere borçluyuz. Bu olağanüstü tanıklıklar, bilgilerin gerçeğe ve insan onuruna aykırı amaçlarla manipüle edilmemesi için her gün çalışan sayısız insanın çabasının doruk noktasıdır."

Papa, kendisinin seçildiği mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nden hemen sonra dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerle yaptığı görüşmede, haksız yere zulme uğrayan ve hapse atılan gazetecilerin serbest bırakılması çağrısını yinelediğini belirtti.

Medya ve etik

Papa 14. Leo, bilginin kamusal bir değer olduğunu ve vatandaşlar ile gazeteciler arasında etik ve sivil sorumluluk temelli bir ortaklığın kurulmasının önemini vurguladı: "Bu nedenle, vatandaşlar ile gazeteciler arasında etik ve sivil sorumluluk hizmetinde bir ortaklık kurulması gerçekten verimli olan durumdur. Aktif yurttaşlığın bir biçimi olarak işinde ciddiyet ve gerçek özgürlük sergileyen profesyonelleri ve kurumları takdir etmek ve desteklemek gerekir. Bu, topluma bütünüyle fayda sağlayan erdemli bir döngü oluşturur."

İletişimin yozlaşmış uygulamalardan, haksız rekabetten ve "tıklama tuzağı"ndan arındırılması gerektiğini belirten Papa, haber ajanslarının kriz içinde olmasını iletişim çağında yaşanan bir paradoks olarak nitelendirdi. Ayrıca bilgi tüketicilerinin de krizde olduğunu söyleyerek: "Yine de bugün hiç kimse 'bilmiyordum' diyemez."

Son olarak, Papa ajans muhabirlerinin olay yerine ilk ulaşanlar olduğunu ve baskı altında hızlı, etik ve cesaret gerektiren haber üretimi yaptıklarını hatırlatarak, bu niteliklerin 'çöp bilgi''ye karşı panzehir olduğunu vurguladı.

