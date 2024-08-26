Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Papa Franciscus, Beyrut Limanı Patlaması Kurbanlarının Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

Papa Franciscus, Beyrut Limanı'ndaki patlama kurbanlarının aileleriyle buluşarak bölgedeki savaşların acısına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:18
Papa Franciscus, Beyrut Limanı Patlaması Kurbanlarının Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

Papa Franciscus, Beyrut Limanı'ndaki Patlamanın Kurbanlarını Anarken

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin aileleriyle bugün bir araya geldi. Toplantısı sırasında, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle masum insanların her gün kaybedilmesinin acısını paylaştı.

Acı ve Dayanışma

Papa Franciscus, kabulde yaptığı konuşmada, "Beyrut Limanı'ndaki trajedinin üzerinden dört yıl geçti, ancak acısı hâlâ taze. Benim için, sizinle birlikte olmak çok anlamlı. Sizi ve kaybettiklerinizi dualarımda anmaya devam edeceğim," ifadelerini kullandı. Bu ifadeleriyle, patlama sırasında yaşanan kayıplar için duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Savaşın Getirdiği Acılar

Papa, konuşmasında bölgede devam eden çatışmalara dikkat çekerek, "Filistin ve İsrail'de yaşanan savaş yüzünden her gün pek çok masum insan hayatını kaybediyor, Lübnan bu acıların bedelini ödüyor. Unutulmamalıdır ki, her savaş dünyayı daha kötü bir hale getirir," dedi.

Lübnan'ın Barış Projesi Olarak Anılmalı

Papa, Lübnan'ın bir barış projesi olması gerektiğini vurgulayarak, "Lübnan, çeşitli toplulukların uyum içinde yaşadığı, ortak iyiliğin öncelik kazandığı bir ülke olmalıdır. Farklı dinlerin ve mezheplerin bir araya gelmesi önemlidir," dedi.

Beyrut Limanı'ndaki Patlama ve Sonuçları

Beyrut Limanı'ndaki patlama, 235'ten fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına neden olmuş ve 300 bin kişiyi evsiz bırakmıştı. 2023 yılının başlarında, patlama ile ilgili olarak yargılanan tutuklular serbest bırakılırken, İngiltere Yüksek Adalet Divanı, kurbanların yakınlarına tazminat ödenmesine hükmetmişti. Uluslararası Af Örgütü ise henüz bir kişinin suçlu bulunmadığını bildirmişti.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!