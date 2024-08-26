Papa Franciscus, Beyrut Limanı Patlaması Kurbanlarının Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

Papa Franciscus, Beyrut Limanı'ndaki Patlamanın Kurbanlarını Anarken

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin aileleriyle bugün bir araya geldi. Toplantısı sırasında, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle masum insanların her gün kaybedilmesinin acısını paylaştı.

Acı ve Dayanışma

Papa Franciscus, kabulde yaptığı konuşmada, "Beyrut Limanı'ndaki trajedinin üzerinden dört yıl geçti, ancak acısı hâlâ taze. Benim için, sizinle birlikte olmak çok anlamlı. Sizi ve kaybettiklerinizi dualarımda anmaya devam edeceğim," ifadelerini kullandı. Bu ifadeleriyle, patlama sırasında yaşanan kayıplar için duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Savaşın Getirdiği Acılar

Papa, konuşmasında bölgede devam eden çatışmalara dikkat çekerek, "Filistin ve İsrail'de yaşanan savaş yüzünden her gün pek çok masum insan hayatını kaybediyor, Lübnan bu acıların bedelini ödüyor. Unutulmamalıdır ki, her savaş dünyayı daha kötü bir hale getirir," dedi.

Lübnan'ın Barış Projesi Olarak Anılmalı

Papa, Lübnan'ın bir barış projesi olması gerektiğini vurgulayarak, "Lübnan, çeşitli toplulukların uyum içinde yaşadığı, ortak iyiliğin öncelik kazandığı bir ülke olmalıdır. Farklı dinlerin ve mezheplerin bir araya gelmesi önemlidir," dedi.

Beyrut Limanı'ndaki Patlama ve Sonuçları

Beyrut Limanı'ndaki patlama, 235'ten fazla kişinin hayatını kaybetmesine, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına neden olmuş ve 300 bin kişiyi evsiz bırakmıştı. 2023 yılının başlarında, patlama ile ilgili olarak yargılanan tutuklular serbest bırakılırken, İngiltere Yüksek Adalet Divanı, kurbanların yakınlarına tazminat ödenmesine hükmetmişti. Uluslararası Af Örgütü ise henüz bir kişinin suçlu bulunmadığını bildirmişti.