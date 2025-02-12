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Papa Franciscus, Bronşit Nedeniyle Konuşmasını Yapamadı

Papa Franciscus, bronşit rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki genel kabul oturumunda konuşma yapamadı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 14:26
Papa Franciscus, Bronşit Nedeniyle Konuşmasını Yapamadı

Papa Franciscus, Rahatsızlığı Nedeniyle Konuşmasını İfade Edemedi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, çarşamba günleri düzenlediği genel kabul oturumundaki konuşmasını, bronşit rahatsızlığının devam etmesi nedeniyle gerçekleştiremedi. Papa, rahatsızlığı hakkında bilgi vererek, "Şimdi rahibimizden konuşmamı okumasına izin vermek durumundayım. Çünkü geçirdiğim bronşit nedeniyle henüz ben okuyamıyorum. Umarım bir dahaki sefere konuşmamı yapabilirim," ifadesinde bulundu.

Barış İçin Dua Çağrısı

Papa, kabulün son bölümünde ise inananları barış için dua etmeye davet etti. 88 yaşındaki Papa, geçen haftadan bu yana bronşit rahatsızlığı sebebiyle gerçekleştirdiği bazı kabulleri ya iptal etti ya da sınırlı bir şekilde düzenledi. Ayrıca, 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen ayin sırasında da yorgun olduğu gözlemlendi.

2023 yılı içerisinde, biri nefes darlığı şikayeti diğeri de karın duvarına protez yerleştirilmesi olmak üzere iki kez hastanede tedavi gören Papa Franciscus'un sağlık durumu, kamuoyunun dikkatini çekiyor.

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