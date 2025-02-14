Papa Franciscus Bronşit Tedavisi İçin Hastaneye Kaldırıldı

Papa Franciscus Hastaneye Kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir süredir yaşadığı bronşit rahatsızlığı sebebiyle Roma'da Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldı. Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Papa Franciscus, bu sabahki kabullerinin ardından gerekli bazı tetkikler ve bronşit tedavisinin hastanede sürdürülmesi için Gemelli Hastanesi'ne yatırıldı," ifadesi yer aldı.

Hastane Tedavisi 5 Gün S sürebilir

İtalyan ANSA ajansının, Papa'ya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Papa Franciscus'un hastanedeki tedavisi yaklaşık 5 gün sürebilir. 88 yaşındaki Papa, ay başından bu yana bronşit nedeniyle 9 ve 12 Şubat tarihlerindeki iki halka açık etkinlikte nefes almakta zorluk çekmiş ve konuşmalarını yardımcılarının okumasını istemişti.

Papa, 2023 yılı içerisinde Gemelli Hastanesi'nde iki kez tedavi görmüştü; biri nefes darlığı şikayeti diğeri ise karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere.