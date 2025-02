Papa Franciscus'tan Sert Açıklamalar

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "Çocukların bombalar altında ölmesi kabul edilemez" ifadelerini kullanarak, hiçbir şeyin bir çocuğun hayatından daha önemli olmadığını vurguladı. Papa, çocukları öldürmenin geleceği inkar etmek olduğunu belirtti.

Çocuk Hakları Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Papa, Vatikan'da düzenlenen Çocuk Hakları Zirvesinde, etkinliğe katılanlardan, her gün hakları çiğnenen ve göz ardı edilen çocuklara yardım etmelerini talep etti. "Bugün halen, milyonlarca çocuğun hayatı yoksulluk, savaş ve adaletsizlikle şekillenmektedir," diyerek devam etti.

Göç ve Çocukların Zorlukları

Papa, çok sayıda çocuğun göç etmek zorunda kaldığına da dikkat çekerek, "Pek çok çocuk, göç yolculuğunda hayatını kaybediyor. Bir çocuğun hayatı nasıl böyle sona erebilir?" dedi. Özellikle çatışmalar nedeniyle 40 milyondan fazla çocuğun yerinden edildiğini ve yaklaşık 100 milyon çocuğun evsiz olduğunu belirtti.

Kürtaj Sorunu

Papa, gelişmiş ülkelerdeki bireyciliğin çocuklar için zararlı olduğunu ve toplumun umut kaynağı olan çocukların hayatına son vermenin kabul edilemez olduğunu ifade etti. "Kürtaj, çocukların hayatını sonlandırarak tüm toplumun umut kaynağını yok ediyor" şeklinde konuştu.

Ürdün Kraliçesi Ranya'nın Dikkat Çekici Açıklamaları

Zirveye katılan Ürdün Kraliçesi Ranya el-Abdullah, Gazze'deki çocukların korkunç durumuna dikkat çekti. "Çocukların yüzde 96'sı, ölümlerinin an meselesi olduğunu düşünüyor" dedi. Kraliçe, her 6 çocuktan 1'inin çatışma bölgelerinde yaşadığını ve her gün onlarcasının öldüğünü, sağlıklı bir yaşam için gerekli haklardan mahrum bırakıldıklarını belirtti.

İtalya’nın Destek Programı

İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, kanser tedavisi gören 30 kadar Filistinli çocuğun yakında İtalya'ya getirileceğini ifade etti. Ayrıca, BM ile işbirliği içinde Gazze'ye yardım götürecek iki gemiyle Aşdod Limanı'na gitmekte olduklarını açıkladı.