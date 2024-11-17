Papa Franciscus: Gazze'deki Durum Soykırım Özellikleri Taşıyor

Papa Franciscus'tan Gazze Açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de yaşananların bazı uzmanlara göre bir soykırımın özelliklerini taşıdığını belirtti. Papa, bu durumun, hukukçular ve uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen teknik tanıma uyup uymadığının dikkatle araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kitabında Gazze'ye Dikkat Çekti

Papa, 2025 yılında kutlanacak Jübile yılı için yazdığı ve önümüzdeki hafta yayımlanması planlanan "Umut asla hayal kırıklığına uğratmaz. Daha iyi bir dünyaya doğru hac yolcuları" isimli eserinde, bir yılı aşkın süredir süren İsrail saldırısındaki Gazze'deki duruma özellikle dikkat çekti. İtalyan La Stampa gazetesinde yer alan bölümlerde, "Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor" ifadesini kullandı.

Göç Konusundaki Duyarlılığı

Papa Franciscus, göç sorununa yönelik duyarlılığını yineleyerek, hiçbir ülkenin bu konuyla yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Herhangi bir ülkenin bu sorunu daha kısıtlayıcı ve baskıcı yasalarla çözmeyi düşünmemesi gerektiğinin altını çizen Papa, küreselleşmenin kayıtsızlığını artırdığını kaydetti.

Filistinli Kardeşlerine Destek

Papa, kitabında göç konusu üzerinde durarak, özellikle kıtlık ve zorluklarla karşılaşan Gazze'den ayrılan Filistinli kardeşlerini düşündüğünü belirtti. "Gıda ve yardımların topraklarına ulaşmasının güçleştiği bir dönemde bu durumu değerlendirmek gerekli" dedi. Papa Franciscus, menşe ülkelerde göçe neden olan durumların ele alınmasının önemine de dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.