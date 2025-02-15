Papa Franciscus Hastanede, Pazar Duasını Yapamayacak

Papa Franciscus'un Sağlık Durumu

Vatikan, bronşit geçirdiği için dün hastaneye kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un tedavisinin sürdüğünü açıkladı. 88 yaşındaki Papa'nın Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu belirten yetkililer, iyileşme sürecinin kolaylaştırılması amacıyla yarınki geleneksel pazar duasını yapamayacağını duyurdu.

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Şubat ayı başından beri bronşit rahatsızlığı yaşayan Papa'nın sağlık durumu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Papa Franciscus, bütün gece dinlendi. Ateşlenme belirtisi göstermedi. Gün içindeki kontroller solunum yolları enfeksiyonunun devam ettiğini doğruladı. Ek mikrobiyolojik bulgulara göre tedavide ufak değişiklikler yapıldı. Bugün yapılan tetkiklerde bazı değerlerde iyileşme görüldüğü rapor edildi." bilgisi verildi.

Açıklamada, Papa'nın vaktini dua ederek ve gazeteleri okuyarak geçirdiğine de dikkat çekildi. Vatikan, doktorların Papa'ya tam istirahat önerdiğini ve bu nedenle Papa'nın 16 Şubat Pazar günü duasını yönetemeyeceğini, ancak dua metninin yayımlanmasını istediğini bildirdi.

Destek Mesajları ve Duaya Çağrı

Papa Franciscus, rahatsızlığı sebebiyle kendisine ulaşan destek mesajlarına minnettarlığını ifade etti ve inananlardan kendisi için dua etmelerini istedi. Daha önce 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiği ve nefes almakta güçlük çektiği bilgisi paylaşılmıştı. Bu süreçte, Papa konuşmalarını kendisi yapamamış ve yardımcılarına metinleri okumalarını istemişti.

Hatırlanacağı üzere, Papa Franciscus, 2023 yılında iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi olmuştu. 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa, 2021 yılında ilk defa Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.