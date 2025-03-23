Papa Franciscus Hastaneden Taburcu Oldu: Halkı Balkonundan Selamladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 37 gün boyunca tedavi gördüğü Roma'daki Gemelli Hastanesinden taburcu oldu. Elde ettiği iyileşmenin ardından, kendisini bekleyen kalabalığa balkondan selam vererek umut verdi.

Papa'nın Sağlık Durumu ve Hastane Süreci

88 yaşındaki Papa, şiddetli bronşit nedeniyle çift taraflı zatürre teşhisiyle hastanede tedavi görmüştü. Bugün, ilk kez bir halk etkinliği sırasında, Gemelli Hastanesi önündeki kalabalığı selamladı. Tekerlekli sandalyeye oturtulan Papa, balkonda yaklaşık 2 dakika kalarak bekleyenlere selam vermiştir. Bu sırada, "Sarı çiçekli bir hanımefendi görüyorum, ne güzel." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Kalabalığın Coşkusu

Papa'nın selamlaması, hastane önünde toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Bazı inananların gözyaşlarına engel olamadığı, bazıların ise büyük sevinç yaşadığı gözlemlendi. Tüm dünyanın ilgisinin üzerinde olduğu bu anlar, hiç kuşkusuz unutulmaz anılar arasında yer alacak.

Hastane Ziyaretinin Ardından

Papa, Gemelli Hastanesi'nden ayrıldıktan sonra, genellikle yurt dışı gezilerinden önce dua ettiği Azize Büyük Meryem BazilikasıRoberto Gualtieri, Papa'nın tedavi sürecinin sona ermesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Papa'nın Hastalık Süreci ve Tedavi

Papa Franciscus, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyordu. 9 ve 12 Şubat'ta gerçekleştirdiği etkinliklerde bronşit geçirmiş ve nefes almakta güçlük çektiği için konuşmalarını yardımcılarına okutmak zorunda kalmıştı. 14 Şubat'ta hastaneye kaldırıldığında, solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon teşhisi konuldu.

18 Şubat’ta çift taraflı zatürre geliştiği açıklanan Papa’nın durumu, zaman zaman kritik hale geldi. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa, tedaviye olumlu yanıt vermeye başlamıştı. 4 Mart’tan itibaren stabil hale gelen Papa, 12 Mart'ta çekilen göğüs röntgeni ile iyileşme belirtileri göstermeye başladı.

Prof. Sergio Alfieri, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Papanın dinlenmesi gerektiğini belirtirken, bugünkü taburcu olacağını duyurdu. Papa'nın sağlık durumu, halkına umut vermeye devam ediyor.