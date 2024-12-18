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Papa Franciscus, Irak Ziyaretinde İki Suikast Girişimi Atlattığını Açıkladı

Papa Franciscus, 2021 Irak ziyaretinde iki suikast girişimi atlattığını açıkladı. Detaylar otobiyografisinde yer alacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 02:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 02:40
Papa Franciscus, Irak Ziyaretinde İki Suikast Girişimi Atlattığını Açıkladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 2021 yılında gerçekleştirdiği Irak ziyareti sırasında iki suikast girişimi atlattığını duyurdu.

İtalyan ANSA ajansının aktardığına göre, önümüzdeki yıl çıkacak olan Spera adlı otobiyografisinde, Papa Franciscus, çocukluğundan günümüze kadar olan anılarını paylaşacak.

Papa'nın kitabında yer alan en önemli anılardan biri, 5-8 Mart 2021 tarihleri arasında yaptığı Irak ziyareti ve bu süreçte gerçekleşen suikast girişimleri oldu. Papa, otobiyografisinde, "(Irak) Polis, İngiliz gizli servisleri tarafından alınan bilgiler doğrultusunda Vatikan Jandarması’nı uyarmıştı: Patlayıcılarla doldurulmuş genç bir intihar bombacısı kadın, kendini havaya uçurmak üzere Musul'a gidiyordu. Aynı niyetle hareket eden bir minibüs de hızla ilerliyordu ama yolculuğa devam edildi," ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, Irak ziyaretinin Musul bölümünde jandarmaya bu saldırganlar hakkında bilgi sorduğunu belirterek, "Jandarmaya bu iki saldırganla ilgili ne bilindiğini sordum. Komutan kısa bir yanıtla: 'Artık yoklar.' dedi. Irak polisi, onları durdurup patlatmıştı. Bu durum beni derinden etkiledi. Bu da savaşın zehirli meyvelerinden biriydi," değerlendirmesinde bulundu.

Unutulmaması gereken bir detay ise; Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Irak'a giden tarihteki ilk Papa olmuştu.

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