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Papa Franciscus: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Büyük Zalime' Nitelendirildi

Papa, Gazze'deki durumu 'büyük zalimlik' olarak değerlendirirken, dünya genelinde ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:27
Papa Franciscus: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Büyük Zalime' Nitelendirildi

Papa Franciscus'tan Gazze'ye Sert Eleştiri

Katholiklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını "büyük zalimlik" olarak nitelendirirken, bölgedeki acı dolu durumu derin bir üzüntüyle ifade etti.

Geleneksel Pazar Duası Üzerine Açıklamalar

Papa, geleneksel pazar duasını, soğuk algınlığı nedeniyle Vatikan'daki ofisinin penceresinden canlı yayınla gerçekleştirdi. Duasında, yaklaşan Noel Yortusu vesilesiyle silahların susması çağrısında bulunarak; "Acı çeken Ukrayna, saldırılara maruz kalmaya devam ediyor ve bu saldırılar okullar, hastaneler ve kiliseleri hedef alıyor," ifadelerini kullandı.

Noel İçin Ateşkes Çağrısı

Papa, tüm dünyada ateşkes sağlanması için dua edilmesini isterken, "Noel'de Orta Doğu'nun tamamında ve dünyanın her yerinde ateşkes olması için dua edelim. Gaza'yı büyük bir acıyla düşünüyorum; çocuklar makineli tüfeklerle vuruluyor, okullar ve hastaneler bombalanıyor... Bu ne kadar büyük bir zalimlik!" dedi.

Mozambik ve Diğer Endişeler

Ayrıca, Papa Franciscus, Mozambik'ten gelen haberleri de dikkatle takip ettiğini ve endişe ile karşıladığını belirtti. Dün ise, Vatikan'da yapılan bir toplantıda, Gazze'deki son hava saldırılarındaki çocukların hedef alınmasını "zulüm" olarak tanımlamıştı.

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