Papa Franciscus, Papalığının 12. Yıl Dönümünü Hastanede Geçirdi

Papa Franciscus Hastanede 12. Papalık Yıl Dönümünü Kutladı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, papalığa seçilmesinin 12. yıl dönümünü, bir süredir solunum yollarından kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle bulunduğu hastanede geçirdi.

88 yaşındaki Papa, Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 28 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmekte. Burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan Papa'nın sağlık durumu hakkında Vatikan kaynaklarından yapılan açıklamalara göre, Papa bugün solunum fizyoterapisine devam etti.

Papa'nın, geceleri invaziv olmayan mekanik ventilasyon ve gündüzleri de yüksek akımlı oksijen desteği aldığı belirtiliyor. Ayrıca, bu özel günde doktor ve hemşireler, Papa için pasta keserek kutlama yaptılar.

Papa Franciscus'un Papalık Süreci

Papa Franciscus, 13 Mart 2013'te yapılan Konklav'da, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri olarak seçildi. 12 yıllık papalık süresi boyunca, 65'ten fazla ülkeyi ziyaret etti ve Vatikan'da reform niteliğinde önemli adımlar atarak, yönetime kadınları dahil etti.

Bununla birlikte, cinsel istismar hadiseleriyle ilgili daha fazla önlem almamakla eleştirildiği de biliniyor. Papa, sağlığıyla ilgili sorunlar nedeniyle 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görmektedir.

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

14 Şubat'ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu açıklanmıştı. Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve durumunun karmaşık olduğunu bildirdi. 22 Şubat'ta yaşadığı astım krizi sonrası durumu kritik haldeydi.

28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldı ve mekanik ventilasyon başlatıldı. 1-2 Mart'ta durumu stabil kalırken, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği yaşadı ve yeniden mekanik ventilasyona başlandı. 4 Mart'tan itibaren ise hafif iyileşme belirtileri gösterdi.

12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin, önceki günlerdeki iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bilgisi verildi.

Papa'nın Geçmişteki Sağlık Sorunları

Papa Franciscus, 2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olarak görev yapıyor. İlk hastane ziyareti 2021'de kalın bağırsak ameliyatı nedeniyle gerçekleşti. En son 2023 yılında ise iki kez hastaneye yattı; biri nefes darlığı diğeri karın duvarına protez yerleştirilmesi gereken operasyonlar için.