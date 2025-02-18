Papa Franciscus'ta Zatürre Gelişti, Sağlık Durumu Karmaşık

Vatikan, Zatürre Gelişimini Açıkladı

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, bir süredir hastanede tedavi edildiği solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle zatürre (pnömoni) geliştiğini bildirdi. 88 yaşındaki Papa, 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde bronşit tedavisi görmekte.

Karmaşık Klinik Durum

Papa Franciscus'un sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, bugünkü laboratuvar testleri ve göğüs röntgeni sonuçlarının karmaşık bir tablo çizdiği belirtildi. Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bronşektazi ve astmatik bronşit zemininde gelişen polimikrobiyal enfeksiyon nedeniyle kortikosteroid ve antibiyotik tedavisi uygulanmakta. Bu durum tedavi sürecini daha da karmaşık hale getirmektedir," ifadesi yer aldı.

Vatikan sağlık ekibi ve Gemelli Hastanesi'nden gelen veriler, Papa'nın bu öğleden sonra yapılan göğüs tomografisi sonucunda iki taraflı pnömoni geliştiğini gösterdi. Bu durumun ek bir farmakolojik tedavi gerektirdiği vurgulandı. Buna rağmen, Papa Franciscus'un moralinin iyi olduğu ifade edildi.

Etkinlikler İptal Edildi

Açıklamada ayrıca, karmaşık klinik durumu nedeniyle Papa'nın bu hafta sonu öngörülen tüm etkinliklerinin iptal edildiği belirtildi. Papa, 9 ve 12 Şubat tarihlerinde düzenlenen halka açık etkinliklerde bronşit sebebiyle nefes almakta zorluk çektiği için konuşma yapamazken, yardımcılarından metinleri okumasını istemişti.

Papa Franciscus, 2023 yılı içerisinde iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördü; biri nefes darlığı, diğeri ise karın duvarına protez yerleştirme operasyonuydu. 2013 yılından beri Katoliklerin ruhani lideri olan Papa, 2021 yılında kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Görevden Alma Açıklaması

Vatikan'dan gelen bir diğer açıklama ise Papa'nın, Kanada'nın Baie-Comeau Piskoposluğu'nda görevli Monsenyör Jean-Pierre Blais'i görevden aldığı yönündeydi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 75 yaşındaki Blais, Quebec Başpiskoposluğu'na karşı açılan toplu davada istismar suçlamalarıyla ilişkilendirildiği belirtilmiştir.