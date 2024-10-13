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Papa Franciscus'tan Barış Çağrısı

Papa Franciscus, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalara dikkat çekerek BM Barış Gücü'ne saygı gösterilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 14:39
Papa Franciscus'tan Barış Çağrısı

Papa Franciscus'tan Barış Çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu’daki gelişmelere dair kaygılarını dile getirerek, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Orta Doğu'da Gerilim

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, yaptığı açıklamada bölgedeki çatışmalara değindi. Papa, "Orta Doğu’da yaşananları endişeyle takip etmeye devam ediyorum. Tüm cephelerde hemen ateşkes talep ediyorum. Barışı sağlamak için diplomasi ve diyalog yollarını izlemeliyiz," ifadelerini kullandı.

Barış Gücü'ne Saygı Çağrısı

Filistin, İsrail ve Lübnan halklarına yakınlık hissettiğini belirten Papa, "BM barış koruma güçlerine saygı gösterilmesini talep ediyorum. Tüm mağdurlar, yerinden edilenler ve rehineler için dua ediyorum," dedi.

Ukrayna'daki Durum

Ukrayna'daki savaşa da dikkat çeken Papa, yaklaşan kış şartlarına vurgu yaptı. "Ukraynalıların soğuktan ölmemesi için çağrımı yapıyorum. Sivil halkı etkileyen hava saldırıları dursun. Masumların öldürülmesi son bulsun," diye ekledi.

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