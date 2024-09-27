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Papa Franciscus'tan Belçika'da Kilise Skandallarına Duygusal Tepki

Papa Franciscus, Belçika'da Kilise'nin çocuk istismarı ve zorla evlatlık verme skandalları için özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:51
Papa Franciscus'tan Belçika'da Kilise Skandallarına Duygusal Tepki

Papa Franciscus'un Belçika Ziyareti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Belçika'da gerçekleşen 3 günlük ziyaretinde Kilise'nin ciddi skandalları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Kilise'nin Utanması Gerektiğini Vurguladı

Papa, Leuven Üniversitesi'nin 600. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte konuştu. Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Alexander de Croo ile birlikte katıldığı bu programda, Katolik Kilisesi'nde yaşanan
cinsel istismar olayları ve zorla evlatlık verme skandalları için "Kilise utanmalı ve af dilemeli" ifadesini kullandı.

Barış İçinde Yaşayan Bir Ülke

Papa, Belçika'nın savaş sonrası dönemde komşularıyla barış içinde yaşamasıyla ilgili olarak bu ülkeyi bir örnek olarak gösterdi. Ancak, onun dikkat çektiği konulardan biri de, laik basın tarafından geçen sene meydana çıkarılan ve Kilise içindeki din adamlarının yıllarca çocuklara cinsel istismarda bulunması ve 1945-1980 yılları arasında evlilik dışı doğan çocukların evlatlık verilmesiydi.

Kurbanlarla Buluşması Bekleniyor

Papa'nın bu ziyaretinin en etkileyici yönlerinden biri de, bu acı olayların kurbanlarıyla bir araya gelme planıdır. Franciscus, yaşananların bir daha tekrarlanmaması için Kilise'nin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

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