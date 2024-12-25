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Papa Franciscus'tan Dünyaya Şiddetle Savaş Çağrısı

Papa Franciscus, Noel mesajında dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaparak, barış ve diyalog için acil eylem çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:53
Papa Franciscus'tan Dünyaya Şiddetle Savaş Çağrısı

Papa Franciscus'tan Dünyaya Şiddetle Savaş Çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan Şehir Devleti'ndeki geleneksel Noel mesajında dünyadaki şiddetin sona ermesi çağrısı yaptı.

Vatikan'ın resmi yayın organı Vatican News'in haberine göre, Papa Franciscus, dünya meselelerine ilişkin Noel mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını, Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nın aynı adı taşıyan meydanına bakan locasından gerçekleştirdi.

Papa Franciscus, yaptığı açıklamada, özellikle Gazze'de yaşanan vahim duruma değinerek, "Ateşkes sağlansın, rehineler serbest bırakılsın, açlıktan ve savaştan bitap düşmüş insanlara yardım edilsin." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurgulayan Papa, Orta Doğu'daki ülkeler ile Lübnan ve Suriye'de çatışmalarla harap olmuş Hristiyan topluluklar için diyalog ve barış kapılarının açılmasını diledi.

Ayrıca, Afrika'da yer alan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Mozambik gibi ülkelerde yaşanan sağlık sorunlarının, bölgedeki çatışmalar ve iklim değişikliği nedeniyle milyonlarca insanı yerinden ettiğini belirtti.

Papa, Haiti, Venezuela, Kolombiya ve Nikaragua gibi ülkelerdeki siyasi bölünmelere son verilmesi için de siyasi yetkilileri ve halkı işbirliğine davet etti. Ayrıca, Myanmar halkı için devam eden çatışmaların yarattığı büyük acılara dikkat çekerek dua etti.

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