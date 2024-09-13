Papa Franciscus'tan Gazze Açıklamaları: Çocuk Ölümleri ve Savaşın Korkunç Yüzü

Papa Franciscus, Gazze'deki Çocuk Ölümlerine Dikkat Çekti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 12 günlük Güneydoğu Asya turnesinin ardından yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukları görmekten duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Gazze'de Savaş ve Ateşkes İhtimali

Papa, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'deki trajik durumu değerlendirerek, "Çocukların ölümüne tanık olmak, bir okulun bombalanması kadar korkunç. Bu, insanlık haliyle bağdaşmayan bir durum," ifadelerini kullandı.

Barış için Adımlar Atılmalı

Ateşkes görüşmeleri hakkında da konuşan Papa, "Bu savaşın savunma amaçlı mı yoksa daha fazlası mı olduğunu sorguluyorum. Barış için yeterli adımlar atıldığını düşünmüyorum," dedi.

ABD'deki Başkanlık Seçimleri Üzerine Yorumlar

Bir gazetecinin, ABD'deki başkanlık seçimleri sürecinde Katolik seçmenlerin zor bir karar vermek zorunda kaldığını hatırlatması üzerine Papa, "Her iki aday da yaşamın kutsallığına karşı olan tutumlar sergiliyor," şeklinde yanıt verdi.

İdam Cezasına Karşı Çalışmalar

Papa, Singapur'daki idam cezası uygulamalarıyla ilgili olarak, bu uygulamanın durdurulması gerektiğine vurgu yaptı.

Çin'i Ziyaret Etme İsteği

Vatikan ile Çin arasındaki diyalogdan memnun olan Papa, "Çin'e hayranlık duyuyor ve orayı ziyaret etmeyi istiyorum," diye ekledi.

Notre Dame Açılışı

Papa Franciscus, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılmayacağını belirtti. Ayrıca, kendi memleketine dönüşü hakkında henüz bir karar almadığını ifade etti.

Papa, çocuk istismarının utanç verici bir suç olduğunu da vurguladı ve "Her türlü istismar, insan onuruna saldırıdır," dedi.