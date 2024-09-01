Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Papa Franciscus'tan Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

Papa, Gazze'de devam eden çatışmalara dikkat çekerek ateşkes müzakerelerinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 15:09
Papa Franciscus'tan Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

Papa Franciscus'un Gazze İçin Acil Çözüm Çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki çatışmaların sürmesi durumunda diğer Filistin şehirlerine yayılma riski konusunda endişelerini dile getirdi.

Olayların Seyri ve Barış Umutları

Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinden, geleneksel pazar duasını eden Papa, Orta Doğu'daki kritik duruma ilişkin mesajlar verdi. "Bir kez daha Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın, diğer Filistin şehirlerine yayılma riski taşıması nedeniyle endişe duyuyorum," diyen Papa, bölgede kalıcı barış arayışına vurgu yaptı.

Ateşkes ve Yardım Çağrısı

Papa, Gazze için ateşkes çağrısını yineleyerek, "Müzakerelerin durdurulmaması ve derhal ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve çocuk felci gibi hastalıkların da yayıldığı bölge halkına yardım edilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum," şeklinde konuştu.

Kutsal Topraklarda Barış Arayışı

Papa, Kutsal Topraklar için barış temennisinde bulunarak, "Kudüs'te barış olsun. Kutsal şehir, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların saygı gördüğü bir buluşma yeri olsun ve kimse kutsal mekanların statükosunu sorgulamasın," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gösterimler ve Görüşmeler

ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeler yürütmektedir.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar