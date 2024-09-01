Papa Franciscus'tan Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

Papa Franciscus'un Gazze İçin Acil Çözüm Çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki çatışmaların sürmesi durumunda diğer Filistin şehirlerine yayılma riski konusunda endişelerini dile getirdi.

Olayların Seyri ve Barış Umutları

Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’na bakan ofisinden, geleneksel pazar duasını eden Papa, Orta Doğu'daki kritik duruma ilişkin mesajlar verdi. "Bir kez daha Filistin ile İsrail arasındaki çatışmanın, diğer Filistin şehirlerine yayılma riski taşıması nedeniyle endişe duyuyorum," diyen Papa, bölgede kalıcı barış arayışına vurgu yaptı.

Ateşkes ve Yardım Çağrısı

Papa, Gazze için ateşkes çağrısını yineleyerek, "Müzakerelerin durdurulmaması ve derhal ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve çocuk felci gibi hastalıkların da yayıldığı bölge halkına yardım edilmesi yönünde çağrıda bulunuyorum," şeklinde konuştu.

Kutsal Topraklarda Barış Arayışı

Papa, Kutsal Topraklar için barış temennisinde bulunarak, "Kudüs'te barış olsun. Kutsal şehir, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların saygı gördüğü bir buluşma yeri olsun ve kimse kutsal mekanların statükosunu sorgulamasın," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Gösterimler ve Görüşmeler

ABD, Mısır ve Katar, bir süredir İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takasına yönelik görüşmeler yürütmektedir.