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Papa Franciscus'tan Gazze ve İspanya'ya Destek Mesajı

Papa Franciscus, Gazze'deki ölümler ve İspanya'daki sel felaketi için dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:23
Papa Franciscus'tan Gazze ve İspanya'ya Destek Mesajı

Papa Franciscus'tan Duygusal Çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, son günlerde Gazze'de yaşanan toplu ölümler karşısında derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Papa, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle katledilen 153 kadın ve çocuğa dikkat çekti.

Azizler Günü Duası

Hristiyanlıkta her yıl 1 Kasım'da kutlanan Azizler Günü duasını için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinden gerçekleştirilen konuşmasında, dünya genelindeki çatışmalara dikkat çekti.

Papa, "Acı çeken Ukrayna için, Filistin, İsrail, Lübnan, Myanmar ve Sudan için, savaş mağduru tüm halklar için dua edelim. Savaş her zaman bir yenilgidir, her zaman. Bu rezildir, çünkü yalanın, sahtekarlığın zaferidir." dedi.

Gazze'deki Hava Saldırıları

Papa, son dönemde İsrail ordusunun Gazze'deki Cibaliya bölgesinde gerçekleştirdiği ve 150'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği hava saldırısına da değindi. "Gazze'de son günlerde katledilen 153 kadın ve çocuğu düşünüyorum." şeklinde konuşarak, olayın ciddiyetine vurgu yaptı.

İspanya'daki Sel Felaketi

Papa Franciscus ayrıca, İspanya'da meydana gelen sel felaketinin ardından 150'den fazla kişinin yaşamını yitirmesi üzerine dayanışma mesajı gönderdi. Valensiyalılar için dua ettiğini ifade eden Papa, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, acı çekenlere ve yardım edenlere destek olunması çağrısında bulundu.

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