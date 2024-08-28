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Papa Franciscus'tan Göçmenler ile İlgili Sert Açıklamalar

Papa Franciscus, göçmenleri geri itmenin ciddi bir günah olduğunu vurguladı. Kısa sürede unutulmaması gereken trajedilere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:15
Papa Franciscus'tan Göçmenler ile İlgili Sert Açıklamalar

Papa Franciscus, Göçmenleri Geri İtmenin Ciddi Bir Günah Olduğunu Belirtti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamada geri itme uygulamalarını eleştirerek bu davranışın "ciddi bir günah" olduğunu ifade etti. Vatikan'da gerçekleştirdiği genel kabul oturumunda, Akdeniz'deki düzensiz göç sorununa dikkat çekti.

Akdeniz İncelenirken Mezar Olmamalı

Papa, Akdeniz'in tarihsel olarak medeniyetler arası iletişimin merkezi olduğunu hatırlatarak "Bir zamanlar halklar arasında köprü olan 'Bizim Deniz' şimdi bir mezarlığa dönüşmüştür" dedi. Bu ölümlerin çoğunun önlenebilir olduğunu vurguladı.

Papa, politikaların ve kısıtlayıcı yasaların göçmenleri nasıl etkilediğine dikkat çekerek, "Bugünün göçmenleri o ölümcül sularda olmamalıydı. Ancak bu durumu sağlamak, sınırların askerileştirilmesi veya geri itmelerle mümkün olamaz," şeklinde konuştu.

Güvenli Erişim Yolları ve İnsan Ticaretiyle Mücadele

Papa, güvenli ve düzenli göç yollarının sunulması, zulüm ve savaşlardan kaçanlara yardım edilmesi ve insan kaçakçılarıyla ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Medeniyetin Zulmü

Dijital çağda göçmenlerin çöl ve denizlerdeki ölümlerini "medeniyetin bir zulmü" olarak tanımlayan Papa, Lampedusa Adası ve Crotone açıklarındaki trajedilere dikkat çekerek, unutmamaları gerektiğini vurguladı.

Polonyalılara Mesaj

Papa, Polonyalılara Ukraynalı sığınmacılara yardımcı olmaya devam etmeleri çağrısında bulunarak, dünya genelinde barış için dua ettiğini sözlerine ekledi.

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