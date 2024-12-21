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Papa Franciscus'tan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki: "Zulüm"

Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarını kınayarak, bunun bir savaş değil zulüm olduğunu ifade etti.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:09
Papa Franciscus'tan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki: "Zulüm"

Papa Franciscus, Gazze'deki Saldırılara Karşı Ses Yükseltti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Gazze'ye yönelik son hava saldırılarına çok sert bir tepki gösterdi. Papa, bu saldırıların 'savaş değil, zulüm' olduğunu vurgulayarak, dünyanın dikkatini bir kez daha bu trajik duruma çekti.

Noel Yortusu Toplantısında Açıklama

Papa, Vatikan'da Papalık Kabinesi (Curia) ile düzenlediği Noel Yortusu kutlaması için bir araya geldiği toplantıda Gazze'de yaşanan olaylara değindi. “Dün Patrik'in (Kardinal Pierbattista Pizzaballa) Gazze'ye girmesine daha önce izin verilmiş olmasına rağmen, müsaade etmediler ve o gün çocuklar bombalandı,” dedi. Bu durumu gözler önüne sererek, bu sözleriyle yüreklere dokunmayı amaçladığını ifade etti.

Gazze'deki Durum Ciddiyetini Koruyor

Papa Franciscus, geçtiğimiz ay yayımlanan bir kitabın özetinde de “Bazı uzmanlara göre, Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor” ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamalar, uluslararası hukuk ve insani değerler açısından dikkatle incelenmesi gereken bir konuyu gündeme getiriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 21 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 61 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, son 10 günde ise 422 kişinin hayatını kaybettiği ve 1738 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu trajik olaylar, Gazze'deki insani durumu daha da çetrefilli hale getiriyor.

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