Papa Franciscus'tan Kardinallere Ekonomik Reform Çağrısı

Papa Franciscus'tan Kardinallere Gereksiz Harcamaları Kesme İsteği

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, kardinallere "gereksiz harcamaları kesin" çağrısında bulundu. Vatikan Basın Ofisi aracılığıyla, 16 Eylül'de kardinallere gönderdiği mektup paylaşılmıştır.

Mali Reformları Hatırlatma

Mektupta, Papa Franciscus, Vatikan'ın 10 yıl önce hayata geçirdiği mali ekonomik reformları hatırlatarak, kardinallere maliyetleri düşürme çabalarını artırmaları talimatını verdi. "Gereksiz harcamalardan kaçının" ifadesini kullanan Papa, ekonomik reform süreçlerine bağlılıklarını yenilemeye davet etti.

Somut Adımlar ve Hedefler

Papa, gereksiz harcamaların azaltılmasına yönelik somut adımlar atılmasını istedi. Ayrıca, kardinallere Vatikan'ın "sıfır mali açık" hedefini anımsatarak, bunun "teorik" değil, "ulaşılabilir bir hedef" olduğuna dikkat çekti.

Kardinallere Düşen Görev

Papa Franciscus, kardinallere bu dönüşüm sürecinde ona yardımcı olmaları gerektiğini, kendilerinin de bu görevle yükümlü olduklarını vurguladı. Pandemi döneminde de 2021 yılında kardinaller ve diğer Vatikan çalışanlarının maaşlarında kesintilere gidilmesine dair bir Papalık Nizamnamesi çıkardığı da hatırlatıldı.

Kardinallerin Rolü

Kardinaller, Katolik Kilisesi'nde Papa'dan sonra gelen en yüksek mevkidir ve bu nedenle bu ekonomik reformlarda büyük bir sorumluluk taşıyorlar.