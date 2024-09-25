Papa Franciscus'tan Lübnan'a Destek Çağrısı

Papa Franciscus'tan Lübnan'a Çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, uluslararası toplumu Lübnan'daki artan gerginliği durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Gerginliğin Sevdikleri ve Hüzün Verici Durum

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen geleneksel kabul oturumunda konuşan Papa, son günlerde artan hava saldırılarının yarattığı yıkıma dikkat çekti.

Papa Franciscus, "Son günlerde yoğun bombardıman altında birçok can kaybı ve yıkım yaşanan Lübnan'dan gelen haberler beni derinden üzüyor. Uluslararası toplumu, bu korkunç tırmanışı durdurmak için gereken tüm adımları atmaya davet ediyorum. Bu durum kabul edilemez,” ifadelerini kullandı.

Lübnan Halkının Çektiği Acılar

Papa, Lübnan halkının yıllardır süregelen siyasi ve ekonomik sorunlarının yanı sıra, 2020 yılında Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamadan da ağır etkilendiğini belirtti. "Yakın geçmişte çok fazla acı çeken Lübnan halkına olan destek ve yakınlığımı ifade ediyorum," diye ekledi.

İsrail Ordusu Hava Saldırıları Başlattı

Lübnan'a yönelik hava saldırılarının 23 Eylül sabahı itibarıyla başladığı ve Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre, bu saldırılarda 550'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.