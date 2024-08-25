Papa Franciscus, Ukrayna'daki Kilise Yasaklarını Eleştirdi

Papa Franciscus'tan Ukrayna'daki Kilise Yasaklarına Tepki

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna'nın Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerinin yasaklanması kararını eleştirdi. Papa, kiliselerin kapatılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Lütfen, hiçbir Hristiyan kilisesi doğrudan veya dolaylı olarak kapatılmasın. Kiliselere dokunulmaz." ifadelerini kullandı.

Dağıtılan Mesajlar ve Küresel Sorunlar

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda geleneksel pazar duasını icra eden Papa, konuşmasında M çiçeği salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair mesajlar da verdi. M çiçeği hastalığından etkilenenlerle dayanışmasını dile getiren Papa, "Şu anda küresel bir sağlık acil durumu haline gelen M çiçeği hastalığından etkilenen binlerce insanla dayanışmamı ifade etmek istiyorum." dedi.

Ukrayna'daki Yasal Değişiklikler

Ukrayna Parlamentosu, 20 Ağustos'ta Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik tasarıyı kabul etti. Parlamentoda yapılan oylamada, 322 milletvekilinden 265'inin oyuyla yasa tasarısı onaylandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yasayı onaylayarak yürürlüğe soktu.

Rusya'dan Cevap Geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın aldığı bu kararın, gerçek Ortodoksluğu yok etmeyi hedeflediğini belirterek, "Buradaki hedef, gerçek Ortodoksluğu kökten yok edip bunun yerine sahte Ortodoks kilise yaratmaktır. Bu, Ukrayna'da Ortodoksluğun yok edilmesidir." şeklinde ifade etti.

Papa Franciscus, ayrıca Filistin, İsrail, Myanmar ve diğer bölgelerdeki savaşların sona ermesi için dua etmeye devam edeceğini belirtti.