Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Papa Franciscus'un Papua Yeni Gine Ziyareti: Cinsiyete Dayalı Şiddete Dikkat Çekildi

Papa Franciscus, Papua Yeni Gine'de cinsiyete dayalı şiddetin sona ermesi için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:06
Papa Franciscus'un Papua Yeni Gine Ziyareti: Cinsiyete Dayalı Şiddete Dikkat Çekildi

Papa Franciscus'tan Papua Yeni Gine'de Önemli Mesaj

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Güneydoğu Asya turu kapsamında yaptığı Papua Yeni Gine ziyareti sırasında cinsiyete dayalı şiddetin son bulması gerektiğini vurguladı.

Vanimo'daki Tarihi Karşılama

4 ülkeyi kapsayan bu turda Vanimo şehrine giden Papa, burada yaklaşık 20 bin kişilik kalabalığa hitap etti. Başkent Port Moresby’den buraya yapılan geçiş, kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Şiddete Hayır

Papa, hitabında yalnızca cinsiyete dayalı şiddete değil, aynı zamanda sadakatsizlik, istismar ve uyuşturucu kullanımı gibi toplumsal sorunlara da dikkat çekti. Bu konuların ele alınmasının önemine vurgu yaparak, toplumda değişim yaratma çağrısında bulundu.

Papa’nın İnsani Yardım Faaliyetleri

Konuşmasının yanı sıra, Papa'nın, yardım amaçlı insani malzemelerle bölgede bulunacağı da ifade edildi.

Güneydoğu Asya Turu Detayları

Papa Franciscus, 2 Eylül'de başlayan bu gezide 12 günle en uzun süreli dış seyahatini gerçekleştirdi. Seyahatinin kapsamı
Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur gibi ülkeleri içeriyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar