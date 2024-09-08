Papa Franciscus'un Papua Yeni Gine Ziyareti: Cinsiyete Dayalı Şiddete Dikkat Çekildi

Papa Franciscus'tan Papua Yeni Gine'de Önemli Mesaj

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Güneydoğu Asya turu kapsamında yaptığı Papua Yeni Gine ziyareti sırasında cinsiyete dayalı şiddetin son bulması gerektiğini vurguladı.

Vanimo'daki Tarihi Karşılama

4 ülkeyi kapsayan bu turda Vanimo şehrine giden Papa, burada yaklaşık 20 bin kişilik kalabalığa hitap etti. Başkent Port Moresby’den buraya yapılan geçiş, kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

Şiddete Hayır

Papa, hitabında yalnızca cinsiyete dayalı şiddete değil, aynı zamanda sadakatsizlik, istismar ve uyuşturucu kullanımı gibi toplumsal sorunlara da dikkat çekti. Bu konuların ele alınmasının önemine vurgu yaparak, toplumda değişim yaratma çağrısında bulundu.

Papa’nın İnsani Yardım Faaliyetleri

Konuşmasının yanı sıra, Papa'nın, yardım amaçlı insani malzemelerle bölgede bulunacağı da ifade edildi.

Güneydoğu Asya Turu Detayları

Papa Franciscus, 2 Eylül'de başlayan bu gezide 12 günle en uzun süreli dış seyahatini gerçekleştirdi. Seyahatinin kapsamı

Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur gibi ülkeleri içeriyor.