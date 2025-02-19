Papa Franciscus'un Sağlık Durumu İyileşiyor: Oksijen Desteği Almıyor

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlığına dair olumlu gelişmeler yaşanıyor. 14 Şubat'tan bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören Papa'nın, ek oksijen desteği almadan nefes alabildiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Papa geceyi "sakin" geçirerek sabah kahvaltı yapabilmiş. Papa'nın durumu stabil olup, yatağından kalkıp doğrulabilmesi, sağlık durumunun iyiye gittiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

İtalyan ANSA ajansına göre, papa gün içinde ziyaretçi kabul etmemekte, yalnızca öğleden sonra Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in kendisini ziyareti beklenmektedir.

La Repubblica gazetesine konuşan İtalya Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Massimo Andreoni, Papa'nın yaşadığı rahatsızlığın yaşlı nüfusta yaygın bir akciğer sorunu olduğunu vurguladı. Andreoni, hastalığın çeşitli mikroplardan kaynaklandığını ve bu durumun tedavi süreçlerinin karmaşık hale gelmesine neden olduğunu ifade etti.

Papa Franciscus'un sağlık durumu, ateşinin olmaması ve rutin çalışmalarına devam etmesiyle pozitif yönde ilerliyor. Ancak, sağlık durumu ve karmaşık tablo, doktorların tam istirahat önerisiyle tedavi sürecini etkilemekte. Başka bir not olarak, Papa'nın 2021'de kalın bağırsak ameliyatı geçirdiği, 2023'te de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Son olarak, Papa'nın son zamanlarda tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığı da hatırlanmakta.