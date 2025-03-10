Papa Franciscus'un Sağlık Durumu İyileşiyor: Vatikan'dan Açıklama Geldi

Vatikan: Papa Tedaviye İyi Yanıt Veriyor ve İyileşmeye Devam Ediyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un tedaviye iyi yanıt verdiği ve iyileşmeye devam ettiği bildirildi. Vatikan, geçtiğimiz ay geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 25 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu hakkında güncel bir rapor yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Papa'nın klinik durumu stabil. Önceki günlerde gözlemlenen iyileşme devam etmekte. Bu durum, hem kan testleri hem de klinik bulgular ile ilaç tedavisine olumlu yanıt vermesiyle kanıtlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, klinik tablonun karmaşıklığı ve hastaneye yatış sırasında mevcut olan ciddi enfeksiyon göz önünde bulundurularak, tedavinin birkaç gün daha hastanede sürdürüleceği belirtildi. Papa'nın hastanede geçirdiği günler boyunca dualar okuyarak ve dinlenerek zaman geçirdiği bildirildi.

Papa'nın Hastane Süreci

Papa Franciscus, 14 Şubat tarihinden itibaren hastanede tedavi görmekte. 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit belirtileri göstermiş ve nefes almakta zorluk çektiği için konuşmalarını yardımcılarına okutturmuştu. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon tespit edildi.

Vatikan, 18 Şubat’ta Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve bunun klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini belirtmişti. 22 Şubat’ta astım krizi geçirdiği ifade edilen Papa'nın durumu, 26 ve 27 Şubat tarihinde kaydedilen iyileşmelerle birlikte stabil hale geldi.

28 Şubat’ta yaşanan bronkospazm krizinde, Papa’ya bronkoaspirasyon yapıldığı ve mekanik ventilasyonun başlatıldığı açıklandı. Tedavi sürecine olumlu yanıt alındığı bildirildi. Papa'nın durumu, 1-2 Mart tarihlerinde ise stabil kalmıştı.

Ancak 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği yaşaması üzerine mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Katoliklerin ruhani liderinin durumu, 4 Mart’tan itibaren stabil seyrini sürdürürken hafif iyileşme belirtileri göstermeye başladı.