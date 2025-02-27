Papa Franciscus'un Sağlık Durumu İyileşmeye Devam Ediyor

Vatikan: Papa'nın Sağlık Durumu İyileşiyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumu, yapılan son açıklamalara göre iyiye gitmeyi sürdürmektedir. Ay başında geçirdiği şiddetli bronşit sonucu Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa, çift taraflı zatürre teşhisi konulmuştu.

Vatikan, Papa'nın sağlık durumu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu bugün de iyiye gitmeyi sürdürmekte. Yüksek akımlı oksijen tedavisi maske ile dönüşümlü uygulanmaktadır. Klinik tablonun karmaşıklığı göz önüne alındığında, tamamen kesin bir değerlendirme yapabilmek için birkaç gün daha istikrarlı bir durumun sürmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

Papa Franciscus'un sabah saatlerinde solunum fizyoterapisi ve dinlenmeye ayrıldığı, öğleden sonra ise fizyoterapi seansından sonra 10. kattaki özel dairesindeki küçük şapelde dua ettiği bildirildi. Vatikan, Papa'nın geceyi sakin geçirdiğini de duyurdu.

Hastanede Geçirdiği Süre

Papa Franciscus, 14 Şubat tarihinden bu yana hastanede tedavi görmektedir. 9 ve 12 Şubat'ta yaptığı halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini belirtip, nefes almakta güçlük çektiği için konuşma yapamadı ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını talep etti.

Hastaneye 14 Şubat'ta kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyona rastlandığı bildirilmişti. 18 Şubat'ta, Papa'da çift taraflı zatürre geliştiği açıklanmış ve durumu karmaşık bir tablo çizmiştir. 21 Şubat'taki güncellemelerde, hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tamamen tehlikeyi atlatmadığı belirtilmişti. Sonrasında yaşadığı astım krizi ise durumunu kritik hale getirmişti.

Son Durum ve Geçmiş Sağlık Sorunları

Vatikan, 23 Şubat'taki açıklamasında, "Papa'nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı ve hafif böbrek yetmezliği başlangıcının gözlemlendiği" bilgisini paylaştı. 24 Şubat'ta hafif bir iyileşme gözlemlendiği belirtilirken, 25 Şubat'ta durumu "kritik ama stabil" olarak tanımlanmıştır. Dün yapılan açıklamadaysa, son 24 saatte yapılan iyileşme neticesinde hafif böbrek yetmezliğinin düzeldiği ifade edildi.

Papa Franciscus, 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideridir ve son yıllarda sağlık sorunları yaşamıştır. 2021 yılında ilk kez Gemelli Hastanesi'nde kalın bağırsak ameliyatı geçirmiştir. Ayrıca, dizindeki sorundan dolayı tekerlekli sandalye kullanmaktadır. 2023 yılı içerisinde de nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi nedeniyle hastanede tedavi olmuştur.