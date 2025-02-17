Papa Franciscus'un Sağlık Durumunda Yeni Gelişmeler

Papa Franciscus'un sağlık durumundaki karmaşıklık nedeniyle tedavisinde değişiklik yapıldı ve hastanede kalış süresi uzatıldı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:50
Papa Franciscus'un Sağlık Durumunda Yeni Gelişmeler

Vatikan'dan Papa Franciscus Açıklaması

Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavi sürecinde değişikliklere gidildiğini duyurdu. 88 yaşındaki Papa, 14 Şubat tarihinden bu yana Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde bronşit tedavisi görmekte.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde yapılan tetkikler, solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğunu göstermiştir. Bu durum, tedavide değişikliğe gitmeyi zorunlu kılmaktadır. Gerçekleştirilen testler, karmaşık bir klinik tablonun varlığını ortaya koymaktadır ve uygun bir hastane yatış süreci gerektirmektedir." ifadesi yer aldı.

Hastanede Kalış Süresi Uzatılıyor

Papa'nın hastanede kalış süresinin uzayacağı belirtildiği için 19 Şubat tarihindeki genel kabul otumunun iptal edildiği açıklandı.

Papa Franciscus'un İyilik Dilemeleri

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Papa Franciscus hastanede olmasına rağmen Gazze'deki Katolik cemaatini aramaya devam etti ve onların durumunu sordu. Cemaat mensuplarından biri, "Papa, bizi cuma ve cumartesi aradı. İyi bir ruh halindeydi. Sesi biraz yorgundu ama bizlerin durumunu öğrenmek istiyordu." dedi.

Papa'nın Geçmişteki Sağlık Sorunları

Papa, 9 ve 12 Şubat tarihindeki halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirtmişti. Bu etkinliklerde konuşma yapamayıp yardımcılarından metinleri okumalarını istemişti.

Papa Franciscus, 2023 yılında bir nefes darlığı şikayeti ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü. 2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa, 2021 yılında ilk kez bu hastaneye yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

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