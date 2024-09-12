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Papa Franciscus'un Singapur Ziyareti

Papa Franciscus, Singapur'daki liderlerle görüşerek sürdürülebilir kalkınma ve çevre krizine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:59
Papa Franciscus'un Singapur Ziyareti

Papa Franciscus Singapur'da Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Güneydoğu Asya turu çerçevesinde Singapur'u ziyaret etti. Bu önemli ziyaretin başlangıcında, Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam ve Başbakan Lawrence Wong ile bir araya geldi.

Görüşmeler ve Hitap

2013 yılından beri görevi sürdüren Papa Franciscus, Bernama haber ajansının bildirdiğine göre, Singapur’a yapmış olduğu bu ziyarette ülkenin ileri gelenleriyle sürdürülebilir kalkınma, toplu konut, eğitim ve sağlık hizmetleri konularında hükümetin kararlılığını övdü.

İnovasyon ve Çevre Krizi

Papa, Singapur’un inovasyon süreçlerini destekleyecek sermaye, teknoloji ve yeteneklere fazlasıyla sahip olduğunu belirterek, bu avantajların çevre kriziyle mücadeledeki önemine vurgu yaptı. Bu bağlamda, Singapur'un bölgedeki etkisinin artırılabileceğini ifade etti.

Papa Franciscus'un bu ziyareti, hem sosyal hem de çevresel konulara dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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