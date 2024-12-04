Papa Franciscus ve Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Barış Çabalarını Görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış çabalarını görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme, Vatikan'da gerçekleştirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Orban’ın Papa Franciscus, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletleri ile Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Monsenyör Paul Richard Gallagher ile temaslarda bulunduğu bildirildi.

Orban’ın temaslarında, Vatikan-Macaristan ilişkileri ve Katolik Kilisesi'nin Macar toplumunun gelişimine olan katkıları ele alındı. Özellikle, Ukrayna'daki savaş üzerinde özel bir dikkat gösterildiği ve insani sonuçlar ile barışı teşvik etme çabalarına odaklandığı belirtildi. Ayrıca, Avrupa Birliği Konseyinde Macaristan’ın dönem başkanlığının temaları olan ailenin merkezi rolü ve genç kuşakların korunması gibi ortak ilgi alanlarının da tartışıldığı ifade edildi.

Papa ile Orban arasındaki görüşmenin 35 dakika sürdüğü kaydedildi. Görüşmenin ardından Papa Franciscus, çarşamba günleri Aziz Petrus Meydanı’ndaki genel kabul oturumunda yaptığı konuşmada, "Savaşlar yenilgidir. Savaşlar sorunları çözmez. Savaşlar kötüdür, savaş yok eder. Savaştaki ülkeler için dua edelim. Acı çeken Ukrayna'yı unutmayalım, Filistin'i, İsrail'i, Myanmar'ı unutmayalım. Çok fazla çocuk ölümü var. Çok fazla masum ölü var. Her zaman barış için dua edelim" ifadelerini kullandı.