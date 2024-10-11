Papa Franciscus ve Zelenskiy: Barış İçin Önemli Bir Görüşme

Papa Franciscus, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Bir Araya Geldi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Ukrayna'nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme, Zelenskiy'nin Avrupa turu kapsamında yaptığı ziyaretlerin bir parçası olarak düzenlendi.

Vatikan’da Gerçekleşen Görüşmeler

Ukrayna lideri, Paris ve Londra'daki temaslarının ardından İtalya'nın başkenti Roma'ya geçerek Vatikan'da Papa ile bir araya geldi. Görüşmeye, Vatikan Devletler ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri Başpiskopos Paul Richard Gallagher ve Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin de katıldı.

Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ukrayna'daki savaş durumu, insani koşullar ve adil bir barış sağlanması için gerekli adımlar masaya yatırıldı. Ayrıca, ülkede dini yaşamla ilgili bazı meseleler de ele alındı.

Zelenskiy'den Paylaşım

Görüşmeye dair düşüncelerini sosyal medya platformu X'ta paylaşan Zelenskiy, Rusya'da esir kalan Ukrayna vatandaşlarını geri getirme konusunu öncelikli hedef olarak belirttiklerini ve bu süreçte Vatikan'ın desteğine güvendiklerini vurguladı.

Son Temaslar

Papa Franciscus ve Zelenskiy, en son haziran ayında İtalya’nın Borgo Egnazia beldesinde düzenlenen G7 Zirvesi sırasında bir araya gelmişti. Zelenskiy, daha önce 8 Şubat 2020 ve 13 Mayıs 2023 tarihlerinde de Papa’yı ziyaret etmişti.

Görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya'nın başkenti Berlin'e geçmek üzere yola çıktı.