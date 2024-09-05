Papa ve Başimam Ömer'den Şiddetle Mücadele ve Çevre Koruma Çağrısı

Papa Franciscus ve Başimam Ömer'den Ortak Çağrı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Güneydoğu Asya'nın en büyük camisinin başimamı Nasaruddin Ömer, şiddetle mücadele ve çevre koruma konularında önemli bir ortak bildiri yayınladı.

İstiklal Camii Ziyareti

Papa, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur’u kapsayan turu sırasında başkent Cakarta’da bulunan ikonik İstiklal Camiini ziyaret etti. Burada, farklı dini temsilcilerle bir araya gelen Papa, Kayla Nur adlı görme engelli genç kızın Kur'an-ı Kerim'den hoşgörüyle ilgili ayetler okumasıyla etkinliğe başladı.

Samimi Anlar

Papa Franciscus ve Başimam Ömer, bu buluşmada samimi anlar yaşadı. Ömer, Papa’nın başından öperken, Papa da Ömer’in elini öperek teşekkür etti.

İstiklal Beyannamesi

Bu etkinlik kapsamında, dinler arasında ilişkileri güçlendirmek amacıyla İstiklal Beyannamesi imzalandı. Beyannamede, dinin şiddeti meşrulaştırmaktansa, çatışmaları çözmek ve insan onurunu korumak için kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, iklim krizine karşı da kararlı eylem çağrısı yapıldı.

Papa Franciscus'un Tarihi Ziyareti

Papa Franciscus, 35 yıl aradan sonra Endonezya'ya giden ilk Papa olarak tarihe geçti. 1970'te Papa 6. Paulus ve 1989'da Papa 2. Ioannes Paulus'un ardından bu ülkeye ziyarette bulunan üçüncü Papa oldu. Bugün Gelora Bung Karno Stadyumu'nda büyük bir ayin yönetecek olan Papa için güvenlik önlemleri alındı.

Papa’nın, 6 Eylül'de Cakarta'dan ayrılarak Papua Yeni Gine ve diğer ülkeleri ziyaret etmesi planlanıyor.