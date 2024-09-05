Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Papa ve Başimam Ömer'den Şiddetle Mücadele ve Çevre Koruma Çağrısı

Papa Franciscus ve Başimam Nasaruddin Ömer, şiddetle mücadele ve çevre için ortak çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:23
Papa ve Başimam Ömer'den Şiddetle Mücadele ve Çevre Koruma Çağrısı

Papa Franciscus ve Başimam Ömer'den Ortak Çağrı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Güneydoğu Asya'nın en büyük camisinin başimamı Nasaruddin Ömer, şiddetle mücadele ve çevre koruma konularında önemli bir ortak bildiri yayınladı.

İstiklal Camii Ziyareti

Papa, Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur’u kapsayan turu sırasında başkent Cakarta’da bulunan ikonik İstiklal Camiini ziyaret etti. Burada, farklı dini temsilcilerle bir araya gelen Papa, Kayla Nur adlı görme engelli genç kızın Kur'an-ı Kerim'den hoşgörüyle ilgili ayetler okumasıyla etkinliğe başladı.

Samimi Anlar

Papa Franciscus ve Başimam Ömer, bu buluşmada samimi anlar yaşadı. Ömer, Papa’nın başından öperken, Papa da Ömer’in elini öperek teşekkür etti.

İstiklal Beyannamesi

Bu etkinlik kapsamında, dinler arasında ilişkileri güçlendirmek amacıyla İstiklal Beyannamesi imzalandı. Beyannamede, dinin şiddeti meşrulaştırmaktansa, çatışmaları çözmek ve insan onurunu korumak için kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, iklim krizine karşı da kararlı eylem çağrısı yapıldı.

Papa Franciscus'un Tarihi Ziyareti

Papa Franciscus, 35 yıl aradan sonra Endonezya'ya giden ilk Papa olarak tarihe geçti. 1970'te Papa 6. Paulus ve 1989'da Papa 2. Ioannes Paulus'un ardından bu ülkeye ziyarette bulunan üçüncü Papa oldu. Bugün Gelora Bung Karno Stadyumu'nda büyük bir ayin yönetecek olan Papa için güvenlik önlemleri alındı.

Papa’nın, 6 Eylül'de Cakarta'dan ayrılarak Papua Yeni Gine ve diğer ülkeleri ziyaret etmesi planlanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş İndirim Getirdi! Gece Yarısı Pompaya Yansıyacak: Depoyu Fulleyin

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlara müjde! Herkese verilecek: İşte başvuru süreci

KPSS'den 60 puan alan yaşadı! O belediye yüksek maaşla kadın/erkek memur alım ilanı yayımladı

İşte Uygun Fiyatlı TOGG T10F'un Videosu! Yerli Otomobil Sedan Modeli Tanıtıldı, İlk Görüntüler Yolları Salladı

AFAD, KPSS'siz en az lise mezunu 39 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Tiryakiler güne depremle uyandı! Sigaraya şok zam: En ucuzu 72 TL oldu

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi