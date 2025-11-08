Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı karar sonrası faaliyet izni iptal edilen Papara Elektronik Para A.Ş. çevresinde belirsizlik sürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından şirketin yaptığı "fonlar güvende" açıklamasına rağmen, 8 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla milyonlarca kullanıcı "Papara para iadesi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

İade Sürecinde Net Tarih Henüz Yok

Kullanıcıların en çok merak ettiği konu, hesaplarındaki bakiyelerin ne zaman iade edileceği. Papara tarafından yapılan resmi açıklama, iade sürecinin başladığını doğrulasa da, ödemelerin hangi takvime göre yapılacağına dair spesifik bir zaman çizelgesi paylaşılmadı.

TCMB Kararı Ne Getirdi?

Para iade sürecini tetikleyen ana gelişme, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu kararla, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni resmen iptal edildi. Şirket, karara uyarak hizmetlerini sonlandırdığını ve kullanıcı fonlarının iadesi için işlemlere "ivedilikle" başladığını duyurdu.

Fonlar Hangi Güvence Altında?

Faaliyet izninin iptal edilmesi haberi, Papara'da bakiyesi bulunan milyonlarca kullanıcı arasında kısa süreli bir endişe yarattı. Ancak Papara yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada fonların güvencesi konusunda net bir mesaj verdi. Yapılan açıklamada şu bilgi paylaşıldı: "Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır."

Gecikmenin Perde Arkası

Papara kullanıcılarının gözü şirketten gelecek yeni açıklamalarda. "Fonlar güvende" bilgisi bir nebze rahatlatıcı olsa da, bakiyelerin fiilen hesaplara geçeceği net tarihin açıklanmaması bekleyişi uzatıyor. Şirketin paylaştığı genel çerçeve dışında, ödemelerin hangi takvimle gerçekleştirileceğine dair detaylı bir duyuru henüz yapılmadı.