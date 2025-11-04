Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

TCMB'nin 30 Ekim 2025 kararı sonrası Papara kullanıcıları bakiye iadesi tarihini bekliyor. İade süreci ve hangi hesaplara aktarılacağı haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:35
Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Süreç

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin lisansının iptal edilmesi, milyonlarca kullanıcının hesaplarındaki bakiyelerin iade sürecine odaklanmasına neden oldu. Papara tarafından yapılan resmi açıklamada kullanıcı fonlarının güvence altında olduğu, iade sürecinin ise TCMB takvimine bağlı olarak yürütüleceği belirtildi.

İade Süreci Nasıl İşleyecek?

Papara'nın resmi bilgilendirmesine göre tüm kullanıcı fonları mevzuat gereği koruma hesaplarında ayrı ve güvenli şekilde tutuluyor. Ancak bu fonların kullanıcılara geri ödenme takvimi ve usulü, TCMB'nin yayımlayacağı yönergeye göre belirlenecek. Papara, TCMB yönergelerini takiben iade işlemlerine ivedilikle başlayacağını duyurdu.

Hesaba Ne Zaman Geçecek?

Net bir iade tarihi henüz ilan edilmedi. Sürecin ilk adımı, Merkez Bankası'nın iade usul ve esaslarını düzenleyen resmi takvim ve yönergeyi yayımlaması olacak. İadelerin, kullanıcının Papara hesabına kayıtlı banka hesaplarına (IBAN) aktarılması öngörülüyor. Kullanıcıların ek bir işlem yapıp yapmayacağı ise TCMB yönergesinde netleşecek.

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Alışveriş İadeleri ve Devam Eden İşlemler

Papara faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle lisans iptali öncesinde yapılan alışverişlerden kaynaklanan ve henüz hesaba yansımayan ürün veya hizmet iadelerinin akıbeti de soru işareti oluşturuyor. Yapılan açıklamada, devam eden standart alışveriş iadelerinin toplu bakiye iade sürecine dahil edilmesinin beklendiği; bu tutarların da güvence altındaki toplam bakiyeye eklenerek kullanıcının kayıtlı banka hesabına aktarılacağı ifade edildi.

Sonuç ve Kullanıcıların Yapması Gerekenler

Şu an için kesin iade tarihi TCMB'nin resmi takvimine bağlı. Papara kullanıcılarının gelişmeleri takip etmeleri, hesaplarına kayıtlı banka bilgilerini güncel tutmaları ve TCMB ile Papara'nın yapacağı resmi duyuruları beklemeleri tavsiye ediliyor.

Papara Nedir?

Papara, Türkiye merkezli bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur. Kullanıcılara IBAN gerekmeksizin 7/24 para transferi, fatura ödeme, online alışveriş ve fiziksel/sanal kartlarla harcama imkanı sunuyordu. Düşük işlem ücretleri ve kullanım kolaylığı ile milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmıştı.

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı
7
Marles: "Çin Dünyanın En Büyük Askeri Yığınağını Yapıyor" — Avustralya Donanmasını Güçlendiriyor

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti