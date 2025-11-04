Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Süreç

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.'nin lisansının iptal edilmesi, milyonlarca kullanıcının hesaplarındaki bakiyelerin iade sürecine odaklanmasına neden oldu. Papara tarafından yapılan resmi açıklamada kullanıcı fonlarının güvence altında olduğu, iade sürecinin ise TCMB takvimine bağlı olarak yürütüleceği belirtildi.

İade Süreci Nasıl İşleyecek?

Papara'nın resmi bilgilendirmesine göre tüm kullanıcı fonları mevzuat gereği koruma hesaplarında ayrı ve güvenli şekilde tutuluyor. Ancak bu fonların kullanıcılara geri ödenme takvimi ve usulü, TCMB'nin yayımlayacağı yönergeye göre belirlenecek. Papara, TCMB yönergelerini takiben iade işlemlerine ivedilikle başlayacağını duyurdu.

Hesaba Ne Zaman Geçecek?

Net bir iade tarihi henüz ilan edilmedi. Sürecin ilk adımı, Merkez Bankası'nın iade usul ve esaslarını düzenleyen resmi takvim ve yönergeyi yayımlaması olacak. İadelerin, kullanıcının Papara hesabına kayıtlı banka hesaplarına (IBAN) aktarılması öngörülüyor. Kullanıcıların ek bir işlem yapıp yapmayacağı ise TCMB yönergesinde netleşecek.

Alışveriş İadeleri ve Devam Eden İşlemler

Papara faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle lisans iptali öncesinde yapılan alışverişlerden kaynaklanan ve henüz hesaba yansımayan ürün veya hizmet iadelerinin akıbeti de soru işareti oluşturuyor. Yapılan açıklamada, devam eden standart alışveriş iadelerinin toplu bakiye iade sürecine dahil edilmesinin beklendiği; bu tutarların da güvence altındaki toplam bakiyeye eklenerek kullanıcının kayıtlı banka hesabına aktarılacağı ifade edildi.

Sonuç ve Kullanıcıların Yapması Gerekenler

Şu an için kesin iade tarihi TCMB'nin resmi takvimine bağlı. Papara kullanıcılarının gelişmeleri takip etmeleri, hesaplarına kayıtlı banka bilgilerini güncel tutmaları ve TCMB ile Papara'nın yapacağı resmi duyuruları beklemeleri tavsiye ediliyor.

Papara Nedir?

Papara, Türkiye merkezli bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur. Kullanıcılara IBAN gerekmeksizin 7/24 para transferi, fatura ödeme, online alışveriş ve fiziksel/sanal kartlarla harcama imkanı sunuyordu. Düşük işlem ücretleri ve kullanım kolaylığı ile milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmıştı.