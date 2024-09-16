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Papua Yeni Gine'de Altın Madeni Çatışmaları: 20'den Fazla Ölü

Porgera Altın Madeni yakınlarındaki çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:54
Papua Yeni Gine'de Altın Madeni Çatışmaları: 20'den Fazla Ölü

Papua Yeni Gine'deki Çatışmaların İç Yüzü

Papua Yeni Gine'nin Porgera Altın Madeni çevresinde, yasa dışı altın madenciliği yapan iki grup arasında çıkan çatışmalarda, ilk belirtilere göre 20'den fazla insan hayatını kaybetti. Bu çatışmalar, Radio New Zealand tarafından bildirilen bilgilere göre yaklaşık dört gündür devam ediyor.

Bölgeyi Terk Eden Sakinler

Çatışmaların giderek şiddetlenmesi nedeniyle yüzlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı ve altın madenindeki faaliyetler durduruldu. Yerel yetkililer, suç çetelerinin Porgera'daki birçok binayı ateşe verdiklerini duyurdu.

Güvenlik Durumu ve İhtiyaçlar

Yetkililer, güvenlik güçlerinin çatışmaları kontrol etme konusunda yetersiz kaldığını ve ölü sayısının daha yüksek olabileceğini belirtti. Altın madeninde çalışan aileler, bölgenin suç örgütlerinin etkisi altında olduğunu ve burada yaşayanların rastgele öldürüldüklerini ifade etti.

Kanaat Önderlerinden Çağrı

Porgera'nın tanınmış liderlerinden avukat Lakis Ruing, güvenlik güçlerinin durumla başa çıkamadığını ve bölgeye daha fazla polis ve asker gönderilmesi gerektiğini vurguladı. "Liderliğe ihtiyacımız var," diyen Ruing, hükümetten acilen harekete geçmesini talep etti.

Acil Durum İlanı ve Sokağa Çıkma Yasağı

Polis yetkilileri, hafta sonu meydana gelen çatışmalar sonrası bölge için acil durum ilan etti ve bölgedeki altyapı ile sakinlerin güvenliğini sağlama konusunda önlemler aldı. Ayrıca, ikameti bulunmayan kişilerin erişiminin yasaklandığı ve Porgera Vadisi'nde akşamdan sabaha kadar sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi.

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