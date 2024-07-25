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Papua Yeni Gine'deki Çete Saldırılarında 26 Can Kaybı

Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletindeki çete saldırılarında 26 kişi hayatını kaybetti, 16'sı çocuk.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:22
Papua Yeni Gine'deki Çete Saldırılarında 26 Can Kaybı

Papua Yeni Gine'de Çete Saldırıları

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki çetetlerin köylere düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 16 çocuğun bulunduğu en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamalar ve Detaylar

Doğu Sepik eyaletine bağlı Angoram Polisinden alınan bilgilere göre, 30'dan fazla gencin yer aldığı çete, eyalet sınırları içerisinde üç köye saldırılar gerçekleştirdi.

Polis Müfettişi Peter Mandi, çetenin saldırıları sonucunda çok sayıda evin ateşe verildiğini ve kayıp kişilerin olduğunu belirtti. "Öncelikle 'Umrumda değil' adını kullanan çete üyeleri, bazı kadın ve kızlara öldürmeden önce cinsel istismarda bulundu" dedi.

Kayıp Köylüler ve Güvenlik Endişeleri

Saldırıların geçtiğimiz hafta meydana geldiğini vurgulayan Mandi, köylere ulaşımın zorluğu nedeniyle polis güçlerinin bölgeye geç ulaştığını ifade etti. "Bir köyde yaşlılar ve 5 yaşındaki bir çocuk öldürüldü. Diğer köyde ise kızlar ve çocuklar palalarla kesildi. Kaçan köylülerden henüz haber alamadık," diye ekledi.

Uluslararası Tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Papua Yeni Gine'deki bu şiddet olaylarından derin bir üzüntü duyduğunu dile getirerek, saldırıların mülk anlaşmazlıklarından kaynaklanabileceğini belirtti. Türk, ölü sayısının 50'yi aşabileceğine dikkat çekti ve sıklıkla tekrarlanan bu tür şiddet olaylarının önlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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