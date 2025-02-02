Para Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da Tamamlandı

Çorum'da Para Badminton Heyecanı Sona Erdi

Çorum'un Osmancık ilçesinde gerçekleştirilen Para Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenmiş olan bu önemli organizasyona, 23 il ve 32 kulüpten toplamda 73 sporcu katıldı.

Final Müsabakalarında Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

Üç gün süren şampiyonanın final müsabakalarının ardından, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdimi protokol üyeleri tarafından yapıldı. Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada başarılı olan sporcuların milli takım kampına katılarak Paralimpik Oyunları'na hazırlanacaklarını belirtti.

Milli Sporcu Emine Seçkin Hedeflerini Anlattı

Şampiyonada yedinci Türkiye Şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Emine Seçkin, WH2 Tekerlekli Sandalye kategorisinde mücadele etti. Seçkin, “İlk paralimpik oyunculardan bir tanesiyim. Kendi kategorimizde yedinci kez Türkiye şampiyonu oldum. Bu sene İstanbul'da yapılacak Para Badminton Avrupa Şampiyonu için çok yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyorum.” dedi. Ayrıca, Tokyo 2025 ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları hedeflerine odaklandığını ifade etti.

Protokol Üyelerinden Ödül Töreni

Şampiyonanın ardından Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin, organizasyona ev sahipliği yapan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e plaket takdim etti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 il ve 32 kulüpten 73 sporcu katıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Osmancık Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 23 il ve 32 kulüpten 73 sporcu katıldı.