Paraguay, Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e Taşıdı

Paraguay Büyükelçiliği Kudüs'e Taşındı

Paraguay, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini düzenlenen bir törenle yeniden Kudüs'e taşıdı. Batı Kudüs'te gerçekleştirilen açılışta, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı.

Netanyahu: "Kudüs, İsrail'in Bölünmez Başkenti"

Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, "Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olduğunu ve her zaman öyle kalacağını" ifade etti. Bu önemli adımın kendileri için anlam taşıdığını belirten Netanyahu, Pena'ya bu karardan ötürü teşekkür etti.

Pena: "Paraguay, İsrail'in Yanında"

Devlet Başkanı Pena, Paraguay'ın İsrail halkının yanında olduğunu ve bu desteğin "sonsuza kadar süreceğini" vurguladı.

Paraguay, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, ancak altı ay sonra yeniden Tel Aviv'e geri dönmüştü. Şimdi ise, ABD, Guatemala, Honduras, Kosova ve Papua Yeni Gine'nin ardından Kudüs'e büyükelçilik taşıyan altıncı ülke olarak kaydedildi.