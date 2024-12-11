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Paraguay Devlet Başkanı, Büyükelçiliği Kudüs'e Taşımak İçin İsrail'de

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için İsrail'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:29
Paraguay Devlet Başkanı, Büyükelçiliği Kudüs'e Taşımak İçin İsrail'de

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini yeniden Kudüs'e taşımak amacıyla İsrail'e gitti.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Pena'nın ziyareti dolayısıyla özel bir oturum gerçekleştirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, oturumda yaptığı konuşmada, Doğu Kudüs'teki işgal ve Suriye'deki gelişmelere dikkat çekti.

Netanyahu, Kudüs'ün 3 bin yılı aşkın süredir Yahudilerin başkenti olduğunu savunarak, 1967'deki savaş sonrası işgal edilen Doğu Kudüs'ün bir daha bölünmesine izin vermeyeceklerini ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, Suriye'deki son gelişmelere de değinerek, "Yeni bir cephenin açılmamasını umut ediyoruz, ancak başka bir cephenin eklenmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

Paraguay, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Ancak bu adımdan yaklaşık altı ay sonra, büyükelçilik yeniden Tel Aviv'e nakledilmişti. Yarın yapılacak törenle birlikte, Paraguay'ın büyükelçiliği bir kez daha Kudüs'e taşınacak.

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