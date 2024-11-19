Paraguay Devlet Başkanı Pena'dan Küresel İttifak Çağrısı: Açlık ve Yoksullukla Mücadele Etmeliyiz

Paraguay'dan Küresel İttifak Çağrısı

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, 19. G20 Liderler Zirvesi’nde açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifak oluşturulması gerekliliğine vurgu yaptı. Zirve, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleşti.

Yoksulluk Sorununa Dikkat Çekildi

Pena, Paraguay’ın bu global çabaya katıldığını belirterek, "Yoksulluk, kötü kamu politikalarının ve özel sektör tembelliğinin bir yansımasıdır. Bu dünyadan yoksulluğu silebiliriz, silmeliyiz. Paraguay, açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifaka tüm kalbiyle destek veriyor," şeklinde konuştu.

Paraguay’ın Potansiyeli

Pena, ülkesinin sahip olduğu zengin kaynaklar ve potansiyelin altını çizerek, ekonomik istikrar, yenilenebilir enerji ve genç, dinamik bir nüfus ile güçlü bir profil sergilediklerini ifade etti. Ayrıca, son dönemdeki çabaları sayesinde yoksulluk oranında ciddi düşüşler yaşandığını ve yoksulluğu tamamen ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Harekete Geçme Zamanı

Pena, yoksullukla mücadelede acil harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yoksulluk kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle, yoksulluğa karşı savaş başlatabilmek için hep birlikte cesur adımlar atalım," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.