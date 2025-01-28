DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,35 0,5%
ALTIN
3.155,66 -0,17%
BITCOIN
3.679.698,25 -1,21%

Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Duschek'ten YSK'ya Ziyaret

Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Duschek, Yüksek Seçim Kurulu'na çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:18
Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Duschek'ten YSK'ya Ziyaret

Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Duschek'ten YSK'ya Ziyaret

Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Jaime Bestard Duschek, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti. Ankara'ya gelen Duschek, beraberindeki heyetle YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyarette Önemli Temaslar Yapıldı

Yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki seçim sistemleri ve prosedürleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Duschek'e Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez de eşlik etti. Ziyaret, iki kurum arasındaki işbirliği olanaklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Jaime Bestard Duschek (solda), kurumlar arası bilgi ve...

Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Jaime Bestard Duschek (solda), kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması kapsamında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Duschek ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener (sağda) ve kurul üyeleriyle, kurumlar arası bilgi, deneyim paylaşımının artırılması kapsamında görüşmeler yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimlerini Yaptı
2
Aksaray'da Yöresel Şiveyle Maç Anlatan Spiker Beğeni Topluyor
3
İzmir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
ABD'de Bir Günde 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı
5
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyindeki İşgalini Sürdürüyor: 26 Ölü ve 160 Yaralı
6
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası
7
Rusya, Batı'nın UNESCO Faaliyetlerini Siyasallaştırma Çabalarını Eleştirdi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!