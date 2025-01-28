Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Duschek'ten YSK'ya Ziyaret

Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Jaime Bestard Duschek, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla Yüksek Seçim Kurulunu (YSK) ziyaret etti. Ankara'ya gelen Duschek, beraberindeki heyetle YSK Başkanı Ahmet Yener ve kurul üyeleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyarette Önemli Temaslar Yapıldı

Yapılan görüşmelerde, iki ülke arasındaki seçim sistemleri ve prosedürleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Duschek'e Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez de eşlik etti. Ziyaret, iki kurum arasındaki işbirliği olanaklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Paraguay Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Jaime Bestard Duschek (solda), kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması kapsamında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Duschek ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener (sağda) ve kurul üyeleriyle, kurumlar arası bilgi, deneyim paylaşımının artırılması kapsamında görüşmeler yaptı.