Paralimpik Yüzmede İl Birincileri: Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü

Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencileri Ali Yağız ve Hamza Yavuz Güdücü, Okul Sporları Paralimpik Yüzme Yarışı’nda il birincisi oldu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:13
Dr. Fevzi Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencileri Ali Yağız Güdücü ve Hamza Yavuz Güdücü, Okul Sporları Paralimpik Yüzme Yarışı’nda il birincisi olarak okula ve ilçeye gurur yaşattı.

Başarı, okul çevresinde ve ilçe genelinde sevinçle karşılandı; öğrencilerin performansı, azim ve disiplinlerinin bir sonucu olarak değerlendirildi.

Yetkililerden tebrik ve ziyaret

Okul Müdürü Abdülkadir Ceylan ile Görme Engelliler İl Temsilcisi Özlem Güdücü, elde edilen bu önemli başarıyı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan ile paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ziyarette yaptığı açıklamada: "Başarılarıyla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılarının devamını diliyoruz"

Okul yetkilileri ve aileler, öğrencilerin başarısının örnek teşkil ettiğini belirterek eğitim ve spor çalışmalarına desteğin süreceğini vurguladı.

