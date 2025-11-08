Parana'yı Vuran Kasırga: Rio Bonito do Iguacu'da 6 Ölü, 437 Yaralı

Brezilya'nın Parana eyaletine bağlı Rio Bonito do Iguacu kentini gece saatlerinde vuran kasırga, şiddetli rüzgar ve yağışlarla geniş çaplı yıkıma yol açtı. Yetkililer, olayda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 437 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaklaşık bin kişi ise yerinden oldu.

Hasar ve kurtarma çalışmaları

Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, kentte araçların ve iş yerlerinin ağır hasar gördüğünü, binaların yarısından fazlasında çatıların çöktüğünü ve kentin yaklaşık %90'ında hasar meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, yolların kapandığını ve bölgedeki elektrik hatlarının devrildiğini belirtti. Arama kurtarma ekipleri, bazı kişilerin enkaz altında kalmış olma ihtimaline karşı çalışmaları sürdürüyor.

Meteorolojik veriler ve uyarılar

Parana Meteoroloji ve Çevre Gözlem Merkezi, kasırganın hızının saatte 180 kilometre ila 250 kilometre arasında değiştiğini açıkladı. Yetkililer, Parana'nın yanı sıra ülkenin güneyindeki Santa Catarina ve Rio Grande do Sul eyaletleri için de fırtına uyarıları yapıldığını duyurdu. Olumsuz hava koşulları, yaklaşık 14 bin kişilik nüfusa sahip Rio Bonito do Iguacu'ya yakın Guarapuava kentinde de etkili oldu.

Resmi açıklamalar ve yardım çalışmaları

Parana Eyaleti Valisi Ratintho Junior, güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirildiğini ve şiddetli fırtınalardan etkilenen şehirlerin izlendiğini açıkladı. Brezilya Kurumsal İlişkiler Bakanı Gleisi Hoffmann, Sağlık Bakanı Adriano Massuda ve diğer federal yetkililerle birlikte bölgeye giderek yardım çalışmalarına ve yeniden inşa sürecine destek vereceğini bildirdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından afetten etkilenenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, 'Parana halkına yardım etmeye ve gerekli bütün desteği sağlamaya devam edeceğiz' dedi.

