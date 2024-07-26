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Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Töreni Öncesi Yağmur Endişesi

Paris'te düzenlenecek Olimpiyat açılış töreni öncesi yağmur uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:51
Paris 2024 Olimpiyatları Açılış Töreni Öncesi Yağmur Endişesi

Olimpiyat Açılış Töreni İçin Yağmur Uyarısı

2024 yılında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Fransa'da, bugün gerçekleştirilmesi planlanan açılış töreni öncesinde yağış uyarısı yapıldı. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamada, başkent Paris’in yer aldığı Ile-de-France bölgesi için sarı alarm verildi.

Yağışlar Bugün Başlıyor

Açıklamalara göre, yerel saatle 21.00’ten itibaren etkili olması beklenen yağışların, yarın boyunca devam edeceği belirtildi. Bu durum, açılış törenine ilişkin bazı düzenlemelere gidilmesine sebep oldu.

Önemli Düzenlemeler

Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, France Inter radyo kanalına yaptığı açıklamada, Sen Nehri’nde yapılacak tören için değişiklikler yapıldığını ifade etti. Olimpiyatlar, 100 yıl aradan sonra Fransa'da gerçekleştirileceği için büyük bir öneme sahip.

Katılımcılar ve Önemli İsimler

Bugün Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak olan açılış törenine, yaklaşık 16 milyon turistin ilgisi bekleniyor. Organizasyona 206 ülkeden 10,500 sporcu katılacak.

Ayrıca, Gazze'ye saldırıları nedeniyle olimpiyatlardan men edilmesi yönünde protesto gösterileri düzenleyen İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve diğer 110 devlet ve hükümet liderinin de törene katılması planlanıyor.

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