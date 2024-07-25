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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tarihi Açılış Töreni

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, tarihi bir ilk olarak stadyum dışında gerçekleşecek. 110 liderin katılımı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:13
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Tarihi Açılış Töreni

Olimpiyat Açılışı İlk Kez Stadyum Dışında Yapılacak

2024 Paris Olimpiyatları, tarihi bir değişiklikle ilk kez stadyum dışında yapılan açılış töreni ile başlayacak. Sen Nehri üzerinde gerçekleşecek olan bu tören, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenleniyor.

Büyük Katılım Bekleniyor

Törene yaklaşık 110 devlet ve hükümet liderinin katılması ön görülüyor. Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle bazı protestoların adresi olan İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog da bu liderler arasında yer alacak. Bunun yanı sıra, etkinlikte 206 delegasyondan 10,500 sporcunun katılımı bekleniyor.

Açılış Töreninin Detayları

Açılış töreni, yarın yerel saatle 19:30'da (TSİ 20:30) başlayacak ve yaklaşık 3.5 saat sürecek. Törende, sporcuları taşıyan 85 geminin Sen Nehri'nde Austerlitz Köprüsü'nden hareket etmesiyle etkinlik başlayacak. Yolculukları 6 kilometre mesafedeki Iena Köprüsü'nde son bulacak.

Biletler ve Yayın

Açılış töreninin bilet fiyatları 900 ile 2,700 avro arasında değişiyor. Etkinlik France 2 televizyon kanalı ve Eurosport üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Dansçılar Grevden Vazgeçti

Törenin sahne alacak dansçıları, barınma ve ulaşım masraflarının karşılanmadığı gerekçesiyle grev yapmayı planlamıştı. Fakat, sendika ile yapılan müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının ardından kararlarından vazgeçtiler ve ücretleri 300 avrodan 600 avroya çıkarıldı.

Güvenlik Önlemleri

Paris'te açılış töreni sırasında yoğun trafik bekleniyor. Bu nedenle 185 kilometre yol, özellikle sporcu ve güvenlik ekiplerinin kullanımına ayrıldı. Tören boyunca Paris hava sahası uçuşlara kapalı olacak ve güvenlik amacıyla 45,000 güvenlik görevlisi sahada görev alacak.

Sen Nehri kıyılarında yapılan gösterilerle birlikte, etkinliğin büyük bir izleyici kitlesine ulaşması hedefleniyor.

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