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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Triatlon Antrenmanı İptal Edildi

Sen Nehri'ndeki yüksek kirlilik seviyesi, triatlon antrenmanlarının iptaline yol açtı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:14
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Triatlon Antrenmanı İptal Edildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kirlilik Sorunu

Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda triatlon antrenmanları, Sen Nehri'nde karşılaşılan kirlilik sebebiyle iptal edildi. Bugün yapılması planlanan ikinci antrenmana, nehrin su kalitesinin düşük olması nedeniyle izin verilmedi.

Sağlık Riski Oluşabilecek Su Kalitesi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, triatlon temsilcileri, yapılan testler sonucunda suyun yüzme için elverişli olmadığını ve sporcuların sağlığını tehdit eden bir durumun söz konusu olduğunu bildirdi. Bu durum, geçtiğimiz birkaç gün içinde etkili olan şiddetli yağışlardan kaynaklanıyor.

Ipalleri Devam Eden Antrenmanlar

Bir önceki gün yapılan antrenmanın da iptal edildiği bilgisinin ardından, triatlon sporcularının yarın ve 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek müsabakalarda yarışmasının planlandığı belirtildi.

Kirlilik Tartışmaları

Olimpiyat Oyunları öncesinde Sen Nehri, sıklıkla kirlilik konusuyla gündeme gelmişti. Bu durum, sporcuların güvenli bir ortamda yarışmalarını tehdit eden bir etken oluşturuyor.

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