Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na Uğurlama Töreni

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na Özel Uğurlama Töreni

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılacak sporculara hitap etti.

Sporculara Güven Dolu Mesajlar

Konuşmasında Yılmaz, "Güreşten boks, judodan küreğe, cimnastikten eskrime kadar farklı branşlarda bizlere ilkleri yaşatacak sporcularımıza güvenimiz tamdır. Sizler, uluslararası alandaki başarılarınızla gençlerimize rol model olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Başarılarla Gururlanmak

Yılmaz, Türkiye'nin son yıllarda spor alanında büyük başarılara imza attığını vurgulayarak, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızın performansı, ulusal bir sevinç kaynağı oldu. {Filenin Sultanları}'nın başarısı ve çeşitli branşlardaki madalyalar, ülkemizin spor alanındaki yükselişinin göstergesidir," dedi.

Artan Sporcu Sayısı ve Yatırımlar

Yılmaz, Türkiye'nin spor alt yapısındaki gelişmelere de dikkat çekerek, "Bugün 81 ilimizde 4 bin 547 modern spor tesisi bulunuyor. 2002'de 278 bin olan lisanslı sporcu sayımız, 2024'te 16 milyona ulaşacak," şeklinde bilgi verdi.

Kadın Sporcuların Başarısı

Özellikle kadın sporcuların artan başarı oranına vurgu yapan Yılmaz, "Paris'te 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz ile katılıyoruz. Kadınlarımız, madalja sayısında erkekleri geçti," sözlerini ekledi.

Dualarla Uğurlama

Sporcuların Paris 2024 Yaz Olimpiyatları süresinde uluslararası başarılar elde etmesi için dualar edeceğini belirten Yılmaz, "Kalbinizde taşımış olduğunuz ay yıldız, sizleri her zaman destekleyecek. Hepimiz, 85 milyon olarak yanınızdayız," dedi.

Güçlü Destek ve Teşekkürler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere tüm destekçilere teşekkür ederken, sporcuların olimpiyatlardan başarı ile dönmelerini beklediklerini dile getirdi.

Sözlerinin ardından Yılmaz, Bakan Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte sporculara uğurlama fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gerçekleştirilen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığı "Team Türkiye" kafilesini uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gerçekleştirilen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığı "Team Türkiye" kafilesini uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gerçekleştirilen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığı "Team Türkiye" kafilesini uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gerçekleştirilen Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılan sporcuların yer aldığı "Team Türkiye" kafilesini uğurlama törenine katılarak konuşma yaptı.