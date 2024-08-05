Paris Hastanelerinde Elektrik Arızası Bilişim Hizmetlerini Aksatıyor

Fransa’da Elektrik Arızası Hastaneleri Etkiliyor

Fransa'nın başkenti Paris ve çevresindeki hastanelerde, elektrik arızası nedeniyle bilişim sistemleri aksadı. AP-HP (Paris Üniversite Hastanesi Grubu), özellikle İle-de-France bölgesindeki 38 yerleşkesi ile her yıl 8,3 milyon hastaya hizmet veren önemli bir sağlık kuruluşu.

Olay ve Sonuçlar

3 Ağustos’ta meydana gelen elektrik arızasının, hastaneye ait bilgisayar sistemlerinde ciddi aksaklıklara yol açtığı bildirildi. AP-HP geçici olarak bir açıklama yaparak, sorunların sadece elektrik arızasından kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırı veya sabotaj ihtimalinin olmadığını açıkladı.

Onarım Süreci

Dün gece itibarıyla bilişim kaynaklarındaki arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların ilk aşamasının tamamlandığı, altyapı onarım çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Hastane yönetimi, yaşanan aksaklıkların hastaların güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığını ve tüm sağlık hizmetlerinin, acil servisler dahil, kesintisiz sunulmaya devam ettiğini duyurdu.

Gelecek Beklentileri ve Hizmet Sürekliliği

Bugün içinde hastanenin bilişim hizmetlerinin eski düzenine dönmesi bekleniyor. Ayrıca, 2024 Paris Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak olan Paris, önümüzdeki günlerde yaklaşık 16 milyon turistin gelmesiyle sağlık hizmetleri açısından yoğun bir dönem geçirecek.