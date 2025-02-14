Paris Konferansı: Suriye'de Uluslararası İşbirliği Mümkün mü?

Paris'te gerçekleştirilen Uluslararası Suriye Konferansı, bölgede barışçıl bir geçiş sürecinin sağlanması için uluslararası işbirliği çabalarını tartışmak amacıyla toplandı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Salık, konferansın detaylarını ve Suriye'nin geleceğine etkilerini analiz etti.

Uluslararası Gündem ve Geçtiğimiz Süreç

Suriye'deki muhalefet gruplarının 8 Aralık 2024'te Beşşar Esed rejimini devirmesinin ardından, dünya genelindeki kamuoyu Suriye’nin geleceğine odaklanmış durumda. İç savaşın Suriye'de yarattığı yıkımın telafisi, geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması ve istikrarlı bir siyasi yapının oluşturulması gibi konular öne çıkıyor. Bu süreci desteklemek amacıyla Türkiye'nin de bulunduğu bölgesel ve Batılı ülkelerin katılımıyla çeşitli uluslararası toplantılar düzenlendi. Bu toplantıların ilki 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe kentinde, ikincisi ise 12 Ocak 2025'te Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde yapıldı.

Konferansın İçeriği ve Tartışmalar

Paris'teki üçüncü konferans, 13 Şubat 2025'te toplandı ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin Avrupa Birliği'ne (AB) gerçekleştirdiği ilk ziyaret ile dikkat çekti. Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz temsil etti. Bu etkinlik, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasıyla birlikte düzenlenen Suriye konulu ilk konferans olması açısından önemli bir yapı taşıydı. Ancak ABD’nin toplantıya yüksek düzeyde bir katılım göstermemesi gözlerden kaçmadı.

Konferansta, Suriye'de barışçıl bir geçiş süreci için bölgesel ve uluslararası aktörler arasında koordinasyon sağlanması, insani yardımların ulaştırılması, Suriye'nin egemenliğinin korunması, başta DEAŞ olmak üzere terör gruplarının tasfiyesi ve ülkenin yeniden inşası için ekonomik ve siyasi destek üzerine odaklanıldı. Ancak Suriye ekonomisinin yeniden yapılanması için gerekli kaynak tahsisi konuşulmadı ve bu konunun 17 Mart 2025'te Brüksel'de yapılacak toplantıya bırakılması kararlaştırıldı.

Batı'nın Çıkarları ve Suriye'nin Geleceği

Uluslararası toplantılardan beklentiler yüksek olsa da, Batılı ülkelerin sadece kendi çıkarlarını gözeten yaklaşımları, olası bir işbirliğini zayıflatıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konferansta yeni Suriye yönetimini DEAŞ'la mücadele koalisyonuna katılmaya davet ederken, PKK/YPG'nin Suriye ordusuna entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu durum, Suriye’de barış için atılması gereken adımları sorgulattı.

Esed rejimine uygulanan yaptırımların kaldırılması talebi öne çıksa da, toplantıda bu yönde somut kararlar alınamadığı dikkat çekti. Batılı güçlerin yaptırım kartını uluslararası işbirliği açısından kendi stratejilerine göre kullanacakları görülüyor.

Türkiye'nin Rolü ve Gelecek Vizyonu

Suriye'deki bu karmaşık durumda Türkiye’nin güçlü bir duruş sergilemesi gerekmektedir. 8 Aralık devriminden sonra Türkiye, Suriye'nin yönetimi için kilit bir aktör haline geldi. Türkiye, Batılı aktörlerin PKK/YPG kartını kullanarak Suriye'deki geçiş sürecini sabote etmesine izin vermemelidir. Bunun yanı sıra, Ankara'nın Suriye’ye olan bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde geçiş sürecinin başarılı bir şekilde tamamlamasına öncülük etmesi önemlidir.

Sonuç olarak, Paris'teki Uluslararası Suriye Konferansı, Suriye'nin geleceği için gerekli işbirliklerinin sağlanmasında sınırlı bir etki yaratmış gibi görünüyor. Batılı aktörlerin ve Türkiye'nin rolü, bu süreçte belirleyici olmaya devam edecektir.

Doç. Dr. Nuri Salık, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Öğretim Üyesidir.

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