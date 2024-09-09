Paris Olimpiyatları, Premier Lig'i Geride Bıraktı

Paris Olimpiyatları Marka Değeriyle Öne Çıktı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, 11,4 milyar dolar marka değeriyle İngiltere'nin Premier Lig'ini geride bırakarak en değerli ikinci spor organizasyonu unvanını kazandı. Bu bilgi, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın raporuna dayanıyor.

Kovid-19 Etkisi ve Artış

2021 yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın marka değeri ise 8,3 milyar dolar seviyesindeydi. Paris Olimpiyatları'nın marka değeri, Tokyo organizasyonuna göre %37,3 oranında bir artış gösterdi.

Premier Lig ve Diğer Spor Organizasyonları

Premier Lig, 9,9 milyar dolar marka değeriyle Paris Olimpiyatları'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Ayrıca, Amerikan basketbol ligi NBA 8,9 milyar dolar değerindeyken, tek daha değerli spor ligi Amerikan Futbolu Ligi NFL 24 milyar dolar ile lider konumda bulunuyor.

Ticari Gelir Kaynakları

Paris Olimpiyatları'nın toplam marka değerinin 4,3 milyar doları ulusal olimpiyat komitelerinden, 7,1 milyar doları ise Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) gelmektedir. Yayın hakları ve sponsorluklar, marka değerine en büyük katkıyı sağlayan gelir kaynakları arasında bulunuyor.

Rekor Bilet Satışı

Paris Olimpiyatları, 9,53 milyon bilet satışı ile tarihin en yüksek bilet satışına ulaşmış durumda. Bu sayı ile daha önceki rekor olan 8,3 milyon bilet, 1996 Atlanta Olimpiyatları'ndan sonra Paris'te aşılmış oldu.

Gelecekteki Beklentiler

2028 yılında ABD'de gerçekleştirilecek Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda, sponsorluk ve marka değeri rekorlarının kırılması bekleniyor.